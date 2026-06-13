La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti allo stadio Maradona di Napoli, l’ordine delle canzoni

Stasera alle 21 allo Stadio Maradona di Napoli nuova tappa del tour di Eros Ramazzotti. La probabile scaletta del concerto nell’impianto di Fuorigrotta.

Eros Ramazzotti

Tutto pronto a Napoli per il concerto di Eros Ramazzotti, in programma questa sera alle 21 allo Stadio Mardona di Fuorigrotta, con inizio alle 21 nell'impianto partenopeo. Si tratta della nuova tappa del suo Una storia importante world tour che lo porterà in giro per mezza Italia e poi nel mondo. Con lui sul palco ci saranno Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori. Il cantautore porterà tutti i suoi più grandi successi, da "Taxi story" passando per "Stella gemella", "Adesso tu", "Dove c'è musica", "Una storia importante", "Terra promessa" e "Più bella cosa".

La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti allo Stadio Maradona

La scaletta non è stata resa nota, ma sarà probabilmente sulla stessa riga di quella vista, o meglio ascoltata, nell'ultimo concerto a Milano San Siro: si partirà dunque con Taxi Story e terminerà con Più bella cosa. Questa la probabile scaletta del concerto di Eros Ramazzotti di questa sera allo Stadio Maradona di Napoli: