La scaletta del concerto 2026 di Gigi D’Alessio alla Reggia di Caserta: l’ordine delle canzoni
Va in scena questa sera, giovedì 11 giugno, il terzo di dieci concerti che Gigi D'Alessio terrà alla Reggia di Caserta: dopo la prima data di lunedì scorso, il celebre cantautore napoletano si esibirà nuovamente, a partire dalle ore 21, sul palco installato precisamente in piazza Carlo di Borbone, davanti al palazzo reale vanvitelliano, che gli farà così da sfondo, in una cornice certamente suggestiva e di grande impatto.
La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Caserta
La serie di concerti che il cantautore napoletano ha eseguito ed eseguirà, fino a fine giugno, alla Reggia di Caserta, costituisce una specie di antipasto al tour vero e proprio che lo porterà, dall'autunno 2026, a girare i palazzetti dello sport di tutta Italia, dal titolo, appunto, "Gigi Palasport". Un'occasione per Gigi D'Alessio, quella dei concerti di Caserta, di riproporre tutti i suoi più grandi successi; ecco, di seguito, la probabile scaletta del concerto di questa sera, giovedì 11 giugno:
- Vivi
- Non mollare mai 2024
- ‘O posto d’Annare’
- Un cuore ce l’hai
- La donna che vorrei
- Un nuovo bacio
- Anna se sposa/30 canzoni/Meza bucia
- Senza tuccà
- Quanti amori
- Te voglio bene ancora
- Spiegami cherè
- Nu dispietto
- Si te sapesse dicere
- Un cuore malato 2024
- Non dirgli mai
- Sei importante/Non riattaccare/Dove sei/Il cammino dell’età/Quando la mia vita cambierà
- Assaje
- Le mani/Insieme a lei/Io che non vivo/Ora
- Io vorrei
- Fra
- Primo appuntamento
- Una notte al telefono/Liberi da noi/Amore mio/L’amore che non c’è
- Di Notte, Annarè
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazón
- Mon amour
- Fotomodelle un po’ povere/Sotto le lenzuola/Buongiorno/Napule