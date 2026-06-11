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La scaletta del concerto 2026 di Gigi D’Alessio alla Reggia di Caserta: l’ordine delle canzoni

Questa sera, per Gigi D’Alessio, va in scena il terzo appuntamento delle dieci date totali previste alla Reggia di Caserta. Ecco la possibile scaletta del concerto di stasera.
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A cura di Valerio Papadia
Gigi D’Alessio in concerto
Gigi D’Alessio in concerto

Va in scena questa sera, giovedì 11 giugno, il terzo di dieci concerti che Gigi D'Alessio terrà alla Reggia di Caserta: dopo la prima data di lunedì scorso, il celebre cantautore napoletano si esibirà nuovamente, a partire dalle ore 21, sul palco installato precisamente in piazza Carlo di Borbone, davanti al palazzo reale vanvitelliano, che gli farà così da sfondo, in una cornice certamente suggestiva e di grande impatto.

La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Caserta

La serie di concerti che il cantautore napoletano ha eseguito ed eseguirà, fino a fine giugno, alla Reggia di Caserta, costituisce una specie di antipasto al tour vero e proprio che lo porterà, dall'autunno 2026, a girare i palazzetti dello sport di tutta Italia, dal titolo, appunto, "Gigi Palasport". Un'occasione per Gigi D'Alessio, quella dei concerti di Caserta, di riproporre tutti i suoi più grandi successi; ecco, di seguito, la probabile scaletta del concerto di questa sera, giovedì 11 giugno:

  • Vivi
  • Non mollare mai 2024
  • ‘O posto d’Annare’
  • Un cuore ce l’hai
  • La donna che vorrei
  • Un nuovo bacio
  • Anna se sposa/30 canzoni/Meza bucia
  • Senza tuccà
  • Quanti amori
  • Te voglio bene ancora
  • Spiegami cherè
  • Nu dispietto
  • Si te sapesse dicere
  • Un cuore malato 2024
  • Non dirgli mai
  • Sei importante/Non riattaccare/Dove sei/Il cammino dell’età/Quando la mia vita cambierà
  • Assaje
  • Le mani/Insieme a lei/Io che non vivo/Ora
  • Io vorrei
  • Fra
  • Primo appuntamento
  • Una notte al telefono/Liberi da noi/Amore mio/L’amore che non c’è
  • Di Notte, Annarè
  • Una magica storia d’amore
  • Miele
  • Como suena el corazón
  • Mon amour
  • Fotomodelle un po’ povere/Sotto le lenzuola/Buongiorno/Napule
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