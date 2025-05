video suggerito

Perché Robert Dal Naja dei Massive Attack ha festeggiato lo scudetto del Napoli in città Robert Dal Naja, cantante dei Massive Attack, ha festeggiato il quarto scudetto del Napoli in città: ecco perché il cantante di Bristol è un grande tifoso e frequenta spesso il Maradona. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Robert Dal Naja e Raiz con le sciarpe del Napoli (Foto d'archivio)

Robert Dal Naja, uno dei cantanti di una delle band inglesi più famose al mondo, i Massive Attack, è a Napoli per festeggiare lo scudetto della squadra capitanata da Antonio Conte. Dal Naja, nativo di Bristol, è un tifoso sfegatato del Napoli, perché le sue origini sono partenopee da parte di padre. Il cantante, infatti, è un supertifoso, frequenta lo stadio ed era al Maradona anche durante la partita contro il Cagliari, vinta 2 a 0 con i gol di McTominay e Lukaku che hanno regalato il quarto scudetto ai partenopei. Dal Naja era in città anche nel 2023 quando, allenato da Spalletti, il Napoli conquistò lo scudetto trentatré anni dopo l'ultima vittoria in Campionato.

Dal Naja a Napoli per festeggiare il quarto scudetto del Napoli

Il feed Instagram di 3D, nome d'arte del cantante – che alcuni hanno anche indicato come vero volto dello street artist inglese Banksy -, è pieno, negli ultimi giorni, di post sulla Palestina, da sempre, infatti, la band è impegnata nella battaglia per avere una Palestina libera, ma gli ultimi tre sono tutti dedicati alla squadra partenopea, anche se uno di questi è cross proprio con la questione israelo-palestinese. Dal Naja è arrivato a Napoli proprio per festeggiare il quarto scudetto, e lo ha fatto prima che questo fosse matematico, quindi andando allo stadio proprio nell'ultima partita di Campionato.

Il cantante dei Massive Attack in città per il Napoli e la Palestina

Il cantante dei Massive Attack ha postato prima una foto della Curva B del Napoli con una bandiera enorme col numero quattro, accompagnandola con la didascalia "Il mio Cuore e con te". Il secondo post riprende i tifosi azzurri che festeggiano a Piazza Bellini, nel centro della città, con bandiere della squadra e quelle della Palestina, gridando proprio Palestina libera, mentre l'ultimo post è quello della coreografia della Curva B che mostra un ragazzino napoletano che ruba lo scudetto dal petto di un coetaneo interista con la scritta "Avanti scugnizzi", una coreografia realizzata con l'intelligenza artficiale.

Leggi anche Le auto azzurre segate a Napoli per festeggiare lo scudetto

Perché Robert Dal Naja tifa Napoli

Il cantante è stato intercettato in città e a Napoli Today ha spiegato: "Tutta colpa di mio padre – ha sempre detto il musicista, tra i più influenti della scena trip-hop mondiale – emigrante napoletano che all’inizio degli anni ’60 si imbarcò su una nave diretta a Brighton per cercare lavoro per poi aprirsi un pub". Nonostante sia avvenuto tanti anni fa, per gli appassionati di musica e i tifosi del Napoli è fresco anche il ricordo Dal Naja che durante un'edizione del Neapolis Festival che si tenne all'Arena Flegrea di Fuorigrotta si presentò con la maglia di Ezequiel Lavezzi, l'attaccante che il Napoli aveva comprato l'estate precedente.

I Massive Attack in concerto in Italia a giugno

Dal Naja e i Massive Attack, inoltre, hanno collaborato con Liberato nella canzone We come from Naples, che faceva parte della colonna sonora di Ultras, il film d'esordio di Francesco Lettieri, regista di tutti i video di LIBERATO. I Massive Attack, inoltre, si esibiranno in Italia a giugno per quattro date e una di queste sarà proprio a Napoli: i Massive Attack suoneranno mercoledì 18 giugno al Parco della Musica di Milano per Unaltrofestival, giovedì 19 giugno a Ferrara per Ferrara Summer Fest, domenica 22 giugno all’Arena Flegrea proprio di Napoli e martedì 24 giugno alla Casa Rossa Arena di Gorizia.