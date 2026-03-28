Stefano De Martino va dal sindaco Manfredi: sul tavolo del Comune idee per Napoli

Stefano De Martino e Gaetano Manfredi

«Un caffè e due chiacchiere» a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, tra il padrone di casa, il sindaco Gaetano Manfredi e Stefano De Martino, "fresco" dell'incarico ad oggi più importante della sua carriera: la conduzione del Festival di Sanremo 2027. De Martino, 36 anni, natali a Torre Annunziata ma ovviamente legatissimo al capoluogo campano, è stato impegnato nelle registrazioni di STEP, "Stasera tutto è possibile", il comedy show in onda di mercoledì su Rai 2 fino a tutto aprile, cui partecipa una nutrita pattuglia di artisti partenopei: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Vincenzo De Lucia.

Una pausa e poi al lavoro solo ed esclusivamente sull'organizzazione monstre del Festival: «Sono sicuro che Sanremo andrà benissimo e sarà un grande successo per la città e per te. Tu ci rappresenti veramente bene», le parole del primo cittadino. «Sono contento di avere l'appoggio di tutta Napoli mi inorgoglisce e mi fa sentire col senso in poppa» ha replicato De Martino.

I due hanno discusso anche delle produzioni Rai: c'è tutto c'è tutto il tema del centro di produzione Rai su cui il Comune di Napoli, anche insieme alla Regione Campania e alla Mostra d'Oltremare stanno dando una mano perché lì prima o poi si devono fare grossi lavori. Curiosità: De Martino ha ricordato al sindaco che lui ha letteralmente comprato un pezzo di Napoli, ovvero un tram storico, acquistato qualche anno fa e ora in attesa di essere usato con l'idea giusta. Anche di idee hanno discusso Manfredi e De Martino, si sono salutati con la promessa di progettare qualcosa qualcosa insieme per la città, visti i tanti appuntamenti che attendono il capoluogo partenopeo.