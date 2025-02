Il vecchio tram di Napoli comprato da Stefano De Martino rinasce e cambia colore: cosa sarà Il tram storico di Napoli comprato da Stefano De Martino restaurato con un nuovo colore. Ecco cosa potrebbe diventare. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

120 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tram storico comprato da Stefano De Martino rinasce con un nuovo colore: da giallo diventa verde. Anzi, bi-verde ministeriale, per essere precisi. La livrea classica che avevano i mezzi pubblici italiani tra il 1930 e gli Anni '70. Il popolare showman napoletano, infatti, oggi alla guida di Affari Tuoi su Rai Uno e di Step (Stasera tutto è possibile) su Rai Due, tre anni fa ha acquistato un vecchio tram degli anni '30 messo all'asta dall'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, dopo averlo dismesso. Il mezzo è in comproprietà con il suo autore storico Riccardo Cassini, con il quale si sono conosciuti per Made in Sud. Cosa diventerà il tram? Un Bar Stella itinerante? Un set per programmi tv? Adesso si prepara a vivere una nuova vita, ma non si sa ancora se tra le luci della città o quelle della ribalta.

I lavori di restauro del tram alle officine di Cancello Arnone

I lavori per restaurare il tram sono proseguiti per due anni negli stabilimenti De Luca di Cancello Arnone, in provincia di Caserta. Adesso, il tram che ha circa 100 anni è quasi pronto, come si vede in alcune foto pubblicate dal patròn delle officine, Tony De Luca, sui social. Il vagone è stato completamente riverniciato. Mentre mancano ancora, invece, carrelli, ruote e rifiniture. Il tram, insomma, come anticipato da Cassini in un'intervista a Fanpage.it, è tornato ai suoi antichi colori.

“Si tratta del tram 987, alienato da ANM ed in pieno revamping – racconta Augusto Cracco, appassionato di ferrovie ed ex amministratore Ctp – L'obiettivo è stato utilizzare il biverde classico in uno schema più moderno, che potesse alleggerire architettonicamente i montanti dei finestrini”.

Quanto costa un vecchio tram napoletano

Acquistare vecchi tram non è così insolito come sembra. Accade anche in altre città e spesso questi convogli rinascono, rimessi a nuovo con tutti i comfort, per trasformarsi in bar e pizzerie. In alcuni casi anche in palcoscenici per la tv: uno di questi tram è stato usato l'anno scorso a Ciao Darwin 5. Era il 2021 quando Anm mise in vendita 11 vecchi tram Ct139k della sua flotta non più utilizzati: lunghi 13 metri e larghi oltre 2, con un peso di circa 14 tonnellate. Il prezzo a base d'asta oscillava tra i 2.800 e i 3.800 euro. Uno di questi mezzi se lo è aggiudicato proprio Stefano De Martino, che ha una passione per i mezzi di locomozione vintage che condivide con Cassini.

Cosa ci farà Stefano De Martino col suo tram

Cosa potrebbe diventare il tram di De Martino? L'idea è quella di un Caffè Letterario itinerante, come rivelato da Cassini, in grado di viaggiare sui binari delle città italiane, magari sul Lungomare di Napoli. “Potrebbe essere un Bar Stella in movimento – raccontò in un'intervista a Fanpage.it Cassini nel 2023 – Il sogno sarebbe quello di creare una sorta di Caffè letterario, come ce n'erano all'inizio del Novecento. Un tuffo indietro nel passato, dove poter rivivere un piccolo spaccato della Napoli degli anni '30-'50, quella del Commissario Ricciardi o de L'Amica Geniale”. Come si è visto, il colore del tram è stato proprio quello anticipato da Cassini, che si avveri anche la seconda parte della sua intervista?

La famosa vettura 987, nella vecchia matricola richiama il numero magico dell'anno dello Scudetto del Napoli di Maradona. Nella sua attività centenaria è stato utilizzato sulla vecchia Linea 1, che viaggiava da Poggioreale al Dazio di Bagnoli, all'inizio di via Coroglio, e sulla Linea 4, che arrivava a piazza Vittoria. Negli anni Duemila passava per piazzale Tecchio, prima della soppressione della linea di Fuorigrotta. Poi ha terminato il suo servizio ed è rimasto per quasi dieci anni al deposito di San Giovanni a Teduccio, prima di essere messo all'asta.