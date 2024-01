A Ciao Darwin 9 su Canale 5 c’è anche un vecchio tram di Napoli perfettamente restaurato Il tram degli anni ’30 di Napoli è stato restaurato e utilizzato nella puntata del programma di Canale 5 andata in onda il 12 gennaio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il vecchio tram di Napoli restaurato diventa un palco scenografico per la trasmissione "Ciao Darwin " condotta da Paolo Bonolis su Canale 5. Il vagone che ha quasi 100 anni è stato ristrutturato dalla De Luca spa e trasformato per l'occasione in un set per lo show, dove è andata in scena la "sfida di coraggio nei vagoni dell'orrore", andata in onda venerdì 12 gennaio 2024, in occasione della sesta puntata del programma dedicata a "Milf contro Teen".

Il tram di Napoli degli anni '30 allo show di Canale 5

Il tram, modello CT139K, matricola 958, è una delle vetture che circolavano a Napoli negli anni '30. Di proprietà dell'Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità, era stato dismesso dalla società dei trasporti, perché ormai non più utilizzabile per il trasporto dei passeggeri – il Comune ha acquistato tram nuovi di zecca – assieme ad altre vetture simili. Uno di questi tram è stato anche acquistato dallo showman Stefano De Martino, come raccontato da Fanpage.it, in comproprietà con Stefano Cassini, autore di "Bar Stella", varietà comico di successo di Rai Due in onda in seconda serata.

Il tram 958 è stato acquistato dalla società De Luca spa, che lo sta ristrutturando. Il tram è stato quindi sottoposto ad un primo intervento di revamping negli stabilimenti di Cancello Arnone, in provincia di Caserta. Alcuni mesi fa è stato, quindi, trasferito con un trasporto eccezionale negli studi Mediaset di Roma. Il tram è stato poi utilizzato durante il programma nella puntata andata in onda venerdì 12 gennaio 2024. Le immagini sono state pubblicate da Augusto Cracco, ex amministratore della Ctp, nonché appassionato di tram e vetture storiche.

Tram storico di Napoli a Ciao Darwin 9

Spiega Toni De Luca, imprenditore della De Luca spa:

Il tram è in fase di lavorazione ed ha fatto la sua gran bella figura e noi come impresa abbiamo acquisito un nuovo cliente e siamo rientrati in parte delle spese. Il fine di chi fa impresa senza alcuna assistenza statale o parastatale è fare impresa nel pieno rispetto del mercato e in primis dei dipendenti. Ci accomuna la stessa passione. Il materiale rotabile o lo ami o non lo puoi manutenere.

Inizialmente i produttori ritenevano che il tram fosse impossibile da ristrutturare. Invece, l'azienda di Cancello Arnone è riuscita a rimetterlo in sesto:

Siamo in ATI con due eccellenze napoletane – ha spiegato De Luca – orgoglio del settore che sono la Opre e la Soitel. La Opre per i carrelli e la Soitel per la parte elettrica elettronica. Al Sud c'è il meglio dell'industria ferrotramviaria.