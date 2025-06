Scontro tra tram e camion dei rifiuti a Napoli: incidente stradale in via Marina Scontro tra tram e autocompattatore di rifiuti Asìa in via Marina dei Gigli nella zona orientale di Napoli. Indaga la Polizia Locale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da FB (Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti)

Scontro tra un tram e un camion dei rifiuti a Napoli. L'incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto questa mattina, lunedì 23 giugno, in via Marina, in via marina dei Gigli, all'altezza del Ponte dei Francesi. Sul posto è arrivata la pattuglia della Polizia Locale di Napoli, inviata dalla sala operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro. Lo scontro è stato abbastanza forte, tale da spaccare e mandare in frantumi parabrezza e finestrino laterale del tram.

Incidente stradale in via Marina dei Gigli

Lo scontro ha coinvolto un tram della linea 412 di Anm, che viaggia tra San Giovanni a Teduccio e Poggioreale, passando per via Marina, ed un compattatore di Asìa Napoli, l'azienda dell'igiene urbana. Per fortuna, a quanto si apprende, non ci sono stati feriti. Contattata da Fanpage.it, Asìa conferma l'incidente e spiega: "In merito a quanto riportato circa il sinistro che ha visto coinvolto un mezzo aziendale ASIA Napoli e un tram lungo via Marina dei Gigli questa mattina, precisiamo che non si sono registrati feriti. ASIA Napoli ha fornito la consueta collaborazione alle autorità competenti per ogni verifica utile".

Indagini della Polizia Locale

L'incidente sarebbe avvenuto nei pressi di un incrocio tra via Marina dei Gigli e Vigliena. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma le indagini della polizia locale si concentrano sull'accertamento del rispetto delle precedenze. I caschi bianchi hanno acquisito le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. L'incidente ha attirato numerosi curiosi. Si è creato un po' di caos per la circolazione, a causa degli automobilisti che si fermavano a guardare. La scena è stata ripresa anche da alcuni turisti incuriositi dalla situazione.