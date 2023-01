Venduti i tram storici di Napoli, potrebbero diventare pizzerie. L’Anm: “Non possono più circolare” L’Azienda dei trasporti ha venduto i tram degli anni ’30 ad una azienda di Caserta. Potrebbero essere ristrutturati e trasformati in ristoranti. L’Anm: “Non possono più viaggiare, riconsegnato il libretto di circolazione”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un tram CT139K

Venduti i tram storici degli Anni '30 di Napoli. Si tratta dei mezzi CT139K che viaggiavano nel capoluogo campano quasi 100 anni fa. Ad acquistarli un'azienda di Caserta, che li ristrutturerà per farne magari ristoranti e pizzerie su rotaia, come avviene già in altre città come Milano. Ma i tram napoletani non potranno più circolare, come spiega l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, a Fanpage.it: "Abbiamo venduto i tram, ma non possono circolare perché prima di venderli è stato restituito il libretto di circolazione all'ex Ustif – l'ufficio del Ministero dei Trasporti oggi sostituito dall'Ansfisa (ndr) – Quindi non possono più circolare sulle linee".

I vecchi tram non possono circolare: "Riconsegnato il libretto di circolazione"

I tram revampizzati e trasformati magari in luoghi di attrazione per turisti, famiglie o semplici curiosi, però, potrebbero essere installati in alcune piazze, previa autorizzazione del Comune all'occupazione di suolo. Un'immagine suggestiva, quella della cena al lume di candela, negli antichi vagoni. In quel caso, però, dovrebbero essere trasportati con speciali camion con rimorchio, in quanto, appunto, come spiegato da Anm, al momento i mezzi non hanno più il libretto di circolazione.

L’offerta di vendita dei tram storici dell’Anm

Simeone: "Il Comune chiarisca la vendita dei tram storici"

Sulla vicenda interviene Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti del Comune di Napoli, che fin dall'inizio si è interessato della vendita dei tram storici da parte di Anm. Simeone ha scritto una richiesta di chiarimenti all'amministrazione:

Sono venuto a conoscenza, tramite notizie di stampa, della avvenuta vendita a terzi, da parte di ANM, dei tram degli anni '30. A tal proposito tengo a rimarcare la mia posizione di totale dissenso su tale questione, già espressa durante la precedente consiliatura, indirizzata all'allora Assessore ai Trasporti, Gaudini. Inoltre, in riferimento a questa mia stessa comunicazione, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio scriveva: “ in considerazione che ANM S.p.A.è una Società in house partecipata al 100% dal Comune di Napoli e controllata dalla municipalizzata Napoli Holding, si ricorda che il D.Lgs 42/2004 art. 12 ha introdotto l'uso della verifica dell'interesse culturale per i beni appartenenti a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, al contempo prevedendo, all'art.54 comma 2l ettera a) l'inalienabilità di detti beni fino alla conclusione del suddetto procedimento di verifica”.

E conclude: