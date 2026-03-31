La nuova vita dell’auto rubata: targhe e telaio contraffatti e continuava a circolare a Napoli

La Polizia Metropolitana ha sequestrato, a Napoli, una Peugeot 3008 con targhe e telaio contraffatti; era guidata da un pluripregiudicato per droga.

La Peugeot 3008 sequestrata dalla Polizia Metropolitana a Napoli

Le targhe erano state sostituite, il numero di telaio era stato modificato. E così quell'auto, grazie al "pezzotto", era tornata tranquillamente sulla strada, camuffata in modo da passare inosservata ai controlli più superficiali. Fino a quando il trucco non è stato scoperto dalla Polizia Metropolitana di Napoli, che l'ha rintracciata mentre portava a spasso tra le strade cittadine un pluripregiudicato, con precedenti specifici in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

Protagonista dell'operazione una Peugeot 3008 nera, suv da circa 40mila euro tra i più venduti della categoria. Gli agenti erano già sulle sue tracce, sono riusciti a localizzarla a seguito di una mirata attività investigativa condotta dal NISA (Nucleo Investigativo Stradale Ambientale) del Corpo diretto dalla comandante Lucia Rea; hanno tracciato i suoi spostamenti attraverso le telecamere del sistema di sorveglianza cittadino e, con servizi di appostamento e osservazione, hanno pianificato il momento in cui intervenire in sicurezza per fermarla.

Dal controllo, effettuato in zona ospedaliera, è arrivata la conferma dei sospetti. Le targhe apposte alla vettura erano state contraffatte e il numero di telaio era stato modificato, quello originale era stato cancellato ed erano state impresse nuove cifre. Un modus operandi che porta direttamente a un sistema ben rodato di furti, riciclaggio e ricettazione. La Peugeot è stata sequestrata ma, per risalire alla provenienza, si dovrà aspettare l'esito delle verifiche: si dovrà risalire agli identificativi originali e ricostruire gli spostamenti, che potrebbero essere partiti anche dall'estero.