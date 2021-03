in foto: Un tram CT139K

Anm mette in vendita i tram storici degli anni ’30: 11 modelli sul mercato. Si tratta dei CT139K che a Napoli circolavano prima della Seconda Guerra Mondiale, ripresi in tantissime foto e filmati d’epoca. Negli anni Duemila sono stati poi rimpiazzati dai più nuovi e moderni Sirio. Quattro tram storici saranno venduti per poter poi essere anche riutilizzati, ma senza il logo Anm, con un prezzo di partenza di 3.780 euro l’uno. Gli altri invece sono in vendita per rottamazione, perché sono fuori uso, a partire da 2.800 euro l’uno, questi ultimi non potranno essere rimessi in circolazione. C’è tempo fino al 19 marzo per presentare l’offerta.

Si tratta di mezzi con oltre 80 anni di anzianità, di 13 metri di lunghezza per 2,3 metri di larghezza, per un peso di 14 tonnellate, attualmente custoditi presso il deposito Anm di San Giovanni a Teduccio. La gara informale prevede offerte al rialzo. L’acquirente dovrà poi ritirarli a proprie spese, possibile la vendita anche per singoli tram. Il CT139K fu una vettura innovativa per l’epoca. Con l’avvento della elettrificazione e le crescenti richieste di mobilità, agli inizi degli anni 30 il trasporto napoletano subì profondi cambiamenti con l’introduzione di vetture più grandi e moderne. I tram CT139K furono più volte rimessi a nuovo nel corso degli anni e modificati con le nuove tecnologie. Nel 2004 , in occasione dell’intervento di ammodernamento di tutta la rete aerea di alimentazione venne sostituito il sistema di captazione di energia elettrica. Si abbandonò definitivamente l’ormai obsoleto trolley e venne installato il più moderno pantografo.