Sasso contro un bus dell’Anm a Napoli: vetro in frantumi, ferito un passeggero

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile, a bordo di un autobus dell'Anm della Linea 116: un sasso è stato lanciato contro il mezzo pubblico mentre questi si trovava in via Galileo Ferraris, periferia orientale di Napoli. A denunciare l'accaduto è stata la sigla sindacale USB Lavoro Privato – Settore Trasporti Campania che, attraverso un comunicato, ha reso noto come il sasso, lanciato da ignoti, abbia infranto uno dei vetri dell'autobus, seminando il panico tra i passeggeri a bordo; proprio il vetro infranto ha provocato il lieve ferimento di uno dei passeggeri, che ha riportato una leggere ferita a un braccio. Come racconta ancora l'USB, il bus ha dovuto interrompere la propria corsa, per consentire anche l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini del caso.

"Quello che è accaduto oggi sulla linea 116 è l’ennesima dimostrazione di quanto i lavoratori del trasporto pubblico siano lasciati soli di fronte a veri e propri atti di guerriglia urbana e a continue aggressioni. Non si può continuare a lavorare in queste condizioni, esposti quotidianamente a rischi gravissimi senza adeguate protezioni. Parliamo di conducenti, verificatori, ma anche di macchinisti e agenti di stazione che ogni giorno garantiscono il servizio e troppo spesso diventano bersaglio di violenze e intimidazioni" ha dichiarato Adolfo Vallini, della segreteria provinciale di USB.

"La sicurezza nel trasporto pubblico locale deve diventare una priorità assoluta per tutta la Regione Campania. Serve un Protocollo Unico di Sicurezza regionale che obblighi tutte le aziende del TPL ad adottare strumenti concreti di prevenzione e tutela per tutto il personale viaggiante e di stazione. Non è più accettabile che ogni episodio venga trattato come un caso isolato: siamo di fronte a un fenomeno strutturale che richiede risposte immediate e coordinate tra istituzioni, Prefetture, Questure e aziende" è invece il pensiero di Marco Sansone, della segreteria regionale del sindacato.