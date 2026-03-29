Sul bus con abbonamento falso viene scoperto e picchia il controllore a pugni in faccia

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Viaggia sul bus con l'abbonamento falso. Il controllore lo scopre e viene assalito dal passeggero. Pugni in faccia e sopracciglio spaccato. Picchiato anche il collega verificatore. L'aggressore è poi fuggito. Sporta denuncia ai carabinieri. L'ennesimo episodio di violenza avvenuto ieri mattina, sabato 28 marzo, attorno alle 12,30 su un pullman dell'Air, la società dei trasporti della Regione Campania, della Linea 08-Uc.

Il bus si trovava nei pressi di Marcianise, in provincia di Caserta, quando a bordo è scoppiato il parapiglia. A denunciarlo il sindacato Usb, con Marco Sansone: "Un altro lavoratore front line di AIR Campania, un verificatore di titoli di viaggio, ha subito ancora una volta un'aggressione da parte di 3 viaggiatori sprovvisti di biglietto. L'aggressione è avvenuta sulla linea 08UC intorno alle 12.30 nei pressi di Marcianise, sul vialone di Caserta", dichiara Marco Sansone della USB.

​Secondo le prime ricostruzioni, una squadra di verificatori di titolo di viaggio, composta da sole due unità come da disposizioni aziendali, stava procedendo al regolare controllo di biglietti ed abbonamenti. Alla richiesta di esibire i titoli di viaggio a 3 passeggeri, emergeva che uno di loro avesse l'abbonamento palesemente contraffatto. Seguendo le procedure aziendali, uno dei due verificatori provvedeva al ritiro dell'abbonamento per le verifiche del caso, ma la reazione di questi era immediata e di inaudita violenza.

"L'aggressore – afferma l'Usb – ha sferrato un violento pugno al volto di uno dei due lavoratori, causandogli una lacerazione al sopracciglio.

Anche il secondo verificatore veniva coinvolto nell'aggressione, riportando danni all'equipaggiamento professionale, che subiva la rottura distintivo. ​I due dipendenti di AIR Campania, successivamente alla fuga dei malviventi, si recavano presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere regolare denuncia, e subito dopo presso il presidio sanitario per le cure del caso".

​"Questo episodio – conclude Sansone – oltre a riaccendere prepotentemente il dibattito sulla sicurezza del personale front line del trasporto pubblico locale campano, quotidianamente esposto a rischi inaccettabili nello svolgimento delle proprie mansioni, sottolinea la necessità di intensificare la quantità di personale a bordo dei mezzi pubblici, una soluzione a portata di mano soprattutto in AIR Campania, se si pensa alla graduatoria aperta di operatori d'esercizio che potrebbe venire incontro alle esigenze di personale denunciate dalla stessa azienda, spostando, su base volontaria, personale anziano di guida verso altre mansioni come, appunto, quelle di verificatori di titoli di viaggio, anziché, come sta provando a fare la partecipata regionale, subappaltare linee ai privati per sopperire alle carenza di personale".