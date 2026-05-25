Spiaggia delle Monache chiusa a Posillipo, Manfredi: “Va garantito l’accesso”

Il sindaco Manfredi interviene dopo la chiusura della spiaggia delle Monache: “Va garantito sempre l’accesso libero alle spiagge della città”. Vertice in Prefettura.

"Va garantito sempre l’accesso libero alle spiagge della città, stiamo risolvendo con il Prefetto il percorso giuridico per consentire l’ingresso a Lido Sirena". A parlare è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo la decisione da parte dei gestori uscenti del lido di chiudere il cancello che dà accesso all'arenile, unica strada per raggiungere la spiaggia da terra. Dopo l'inibizione del cancello, tutti i bagnanti nell'ultimo weekend hanno preso d'assalto l'altro tratto di spiaggia, quello della Baia di Donn'Anna, con inevitabile sovraffollamento. Mentre dopo aver fatto il bagno, tantissimi hanno lasciato i propri rifiuti sulla battigia. Alla fine sono stati alcuni volontari e i dipendenti del ristorante Palazzo Petrucci a ripulire tutto. Sulla vicenda interviene Francesco De Giovanni, consigliere della I Municipalità: "L'amministrazione comunale lavori per ripristinare quanto prima l'accesso dei cittadini alla bellissima spiaggia delle Monache preservando la sua funzione pubblica".

Manfredi: "Bonificata la spiaggia di San Giovanni"

Manfredi oggi è intervenuto sulla vicenda della spiaggia pubblica delle Monache chiusa perché il privato che gestisce il cancello ha bloccato la servitù di passaggio. Voglio ribadire in generale che va garantito sempre l’accesso libero alle spiagge della città", ha detto Manfredi, precisando la sua posizione. Intanto, in Prefettura è previsto un tavolo sulla questione che dovrebbe tenersi domani. Mentre per quanto riguarda la messa a bando per la gestione delle spiagge, è fissata per oggi l'apertura delle buste.

L'amministrazione Manfredi sta lavorando anche su altri fronti per migliorare la fruibilità del lungomare napoletano. "Mare e spiagge disponibili per i napoletani – scrive il primo cittadino – nuovi passi in avanti. Dopo anni di attese, a San Giovanni a Teduccio raggiungiamo un altro risultato concreto. Certificata l’avvenuta bonifica della spiaggia, ora proseguono gli interventi su impianti fognari e sollevamento, lavori fondamentali per garantire la balneabilità di questo tratto di costa. E per il 2027 stiamo lavorando per allestire le piattaforme al lungomare".