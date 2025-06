video suggerito

Jovanotti e De Gregori omaggiano Avitabile: anche loro al concerto Enzo70 il 29 giugno a Napoli Jovanotti e De Gregori ospiti d'onore con Daby Tourè del concerto per i 70 anni di Avitabile "Enzo70", evento in programma il prossimo 29 giugno in Piazza Mercato.

A cura di Vincenzo Cimmino

Jovanotti, Avitabile e De Gregori

Jovanotti e Francesco De Gregori saranno al concerto di Enzo Avitabile. Enzo70, in programma in Piazza Mercato a Napoli domenica 29 giugno dalle 21,30, si arricchisce così di altri due ospiti d'eccezione. L'annuncio è arrivato ieri sulle pagine social del maestro, dopo la conferma di un'altra importante presenza, quella di Daby Tourè, cantante e polistrumentalista della Mauritania. "Francesco De Gregori, Lorenzo Jovanotti e Daby Tourè", così è scritto in un post dell'artista napoletano su Instagram, "i grandi ospiti di Enzo70, il concerto gratuito di domenica prossima 29 giugno a Piazza Mercato, nel cuore di Napoli. Un dono per me e per la nostra città. Grazie".

Jovanotti: "Quando mi ha invitato ho spostato tutto per esserci"

Non si è fatta attendere la reazione di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Il rapper, sempre su Instagram, ha condiviso un video di cui è protagonista con Avitabile. "Questo reel", scrive a corredo delle immagini, "è del 2019, primo Jovabeachparty spiaggia di Castel Volturno, giornate indimenticabili di musica, di festa, di condivisione totale e di immersione negli elementi fino a notte fonda. Questa è la primissima di quelle jam e poteva essere solo un gigante come Enzo Avitabile a farla partire. Domenica sera festeggerà i suoi 70 anni di cita e 60 di musica in un luogo di Napoli, Piazza Mercato, che è simbolo della Napoli che sta sul mare, della Napoli dei ‘mille culure' e ‘addore e' mare'. Quando mi ha invitato alla sua festa ho spostato tutto per esserci".

Per Avitabile, nelle settimane scorse, anche una mostra e un album

Il concerto gratuito previsto per domenica prossima chiude i festeggiamenti già iniziati con una mostra e un album. La prima, chiamata "Enzo70" come il prossimo evento musicale, si è tenuta nella Chiesa di San Severo al Pendino in via Duomo dal 20 marzo al 12 maggio scorso e ha ripercorso la carriera del musicista napoletano attraverso 20 copertine dei suoi dischi firmate da grandi artisti contemporanei. Il secondo, "Poiesis", è il ventesimo Lp del cantautore, con i brani declamati da grandi figure della cultura partenopea come ad esempio Toni Servillo, Mario Martone, Lina Sastri, Isa Danieli e Silvio Orlando.