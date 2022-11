Mercatini di Natale 2022 a Milano: quando iniziano e dove trovarli Sono in arrivo a Milano i mercatini di Natale 2022 dove è possibile acquistare prodotti enogastronomici della tradizione, decorazioni e regali di Natale. I mercatini altro non sono che un modo per attendere il periodo più magico dell’anno. Tra i più famosi e attesi quelli in piazza Duomo e la Fiera Oh Bej Oh Bej che sarà inaugurata nel weekend di Sant’Ambrogio, uno dei momenti migliori per visitare i migliori mercatini di Natale a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Arrivano a Milano i mercatini di Natale 2022. Tra quelli più famosi, ci sono i mercatini di piazza Duomo e la Fiera Oh Bej Oh Bej che sarà inaugurata proprio nel weekend di Sant'Ambrogio. Chi vorrà potrà approfittare proprio del Ponte per visitare i migliori mercatini di Natale a Milano.

Mercatini di Natale Piazza Duomo

I mercatini di Natale in Piazza Duomo

Quando: dall'1 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Orari: 9.00 – 21.00

Dove: Piazza Duomo

I mercatini in Piazza Duomo a Milano sono ormai un appuntamento fisso per i residenti che per i turisti. Oltre sessanta casette in legno, che allestiranno la piazza e consentiranno a tutti di poter degustare prodotti tipici e acquistare anche qualche oggetto artigianale, tra palline e statuette per il presepe, da regalare o da utilizzare per abbellire la propria abitazione.

Fiera Oh Bej Oh Bej

La Fiera Oh Bej Oh Bej (LaPresse)

Quando: dal 7 dicembre 2022 al 10 dicembre 2022

Orari: 9.00 – 21.00

Dove: Castello Sforzesco

Oh Bej! Oh Bej! significa "Oh belli! Oh Belli" e secondo la tradizione indicherebbe il grido lanciato dai bambini milanesi quando vedevano i magnifici prodotti esposti. La Fiera, che viene allestita intorno al Castello Sforzesco, è uno degli appuntamenti fissi della settimana di Sant'Ambrogio e anticipa le festività natalizie. I mercatini durano solo quattro giorni e consentono di poter vivere in anticipo il clima natalizio.

Oltre a degustare i dolci tradizionali, si possono trovare oggetti incredibili in rame e ottone o ancora giocattolai e venditori di stampe e libri.

Villaggio delle Meraviglie

Quando: dal 19 novembre 2022 all'8 gennaio 2023

Orari: 10.00 – 21.00

Dove: Giardini Pubblici di Indro Montanelli

Dai più grandi ai più piccini, nei Giardini Pubblici di Indro Montanelli è possibile vivere l'atmosfera natalizia attraverso il paro tematico del Villaggio delle Meraviglie nato da un'idea di Ambra Orfei e Gabriele Piemonti. Grazie alle scenografie studiate nei minimi dettagli e le attrazioni caratteristiche, è possibile respirare la magia del Natale.

Una volta attraversata la porta d'ingresso, sarà possibile visitare la casa di Babbo Natale, incontrare Mamma Natale e poi la Befana o ancora l'Elfo Bianco. Infine si potrà pattinare sulla pista di ghiaccio o assistere agli spettacoli e agli eventi pensati per tutti. Per ogni evento o spettacolo bisognerà acquistare un biglietto, il cui costo va dai 10 ai 12 euro.

Green Christmas alla Fonderia Napoleonica

Quando: dal 17 dicembre 2022 al 18 dicembre 2022

Orari: 10.00 – 19.00

Dove: via Thaon di Revel, 21

E non poteva mancare la nona edizione del Green Christmas installato alla Fonderia Napoleonica Eugenia di Milano. Nel mercatino più "green" del capoluogo meneghino chiunque vorrà potrà acquistare prodotti sostenibili, artigianali e molto colorati. L'ingresso è libero.

La boutique dei nasi rossi

Quando: dal 1 dicembre 2022 al 24 dicembre 2022

Orari: 10.30 – 19.30

Dove: via Don Luigi Guanella, 11

Per il 17esimo anno consecutivo, torna La Boutique dei Nasi Rossi: si tratta del mercatino di Natale realizzato dall'Associazione Veronica Sacchi ODV. Ogni acquisto consente di sostenere i progetti del sorriso e formare nuovi volontari clown. Sarà possibile degustare birra e alimenti tradizionali, abbigliamento nuovo e vintage, giocattoli e libri.