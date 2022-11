Mercatini di Natale 2022 a Roma: le date e dove trovare i più belli Dicembre è il mese dei mercatini di Natale, che rendono speciale le festività natalizie e creano un’atmosfera magica. Ecco quando e dove vedere i più belli a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

I mercatini di Natale a Piazza Navona (La Presse)

I mercatini di Natale 2022 animano le feste natalizie, rendendo le strade della Città Eterna magiche. A dicembre le piazze del centro storico e della periferia si illuminano, romani e turisti amano passeggiare alla ricerca dei regali per amici e parenti, curiosando tra le bancarelle. Tra i banchi è infatti possibile trovare oggetti natalizi e non, decorazioni per l'albero e un'occasione per gustare dolcumi. C'è chi invece ama i mercatini anche solo per l'atmosfera natalizia che creano e per goderne in attesa del 25 dicembre. A Roma la scelta è ampia: da Piazza Navona al Lungotevere e Cinecittà, ogni quartiere ha i suoi. Ecco alcuni tra i più belli e gettonati.

Mercatini di Natale in Piazza Navona

Bambini e adulti affascinati dai mercatini di Natale a Piazza Navona

Non c'è posto che rievoca l'atmosfera natalizia a Roma e forse in tutta Italia, come Piazza Navona, con i suoi odori, luci e attrazioni. Ogni anno si veste della magia natalizia, con i mercatini caratteristici tanto amati da romani e turisti. Un'ambientazione che attrae adulti e bambini. A chi è grande fa tornare indietro nel tempo alla propria infanzia, quando aspettava con ansia di andare a vedere la Befana e rimaneva incantato davanti alle bancarelle di balocchi e dolciumi, dove trovare il carosello e le mele caramellate.

Quando: dicembre e gennaio

Orari: dalle ore 10 all'una

Mercatini di Natale sul Lungotevere

Mercatini di Natale sul Lungotevere Arnaldo da Brescia a Baja

Il lungotevere diventa suggestivo con i mercatini di Natale ‘Stand by the river'. Una trentina di bancarelle allestite a Baja, sul Lungotevere Arnaldo Da Brescia, che vanno dall'oggettistica artigianale ai gioielli in bigiotteria realizzati a mano, dalle decorazioni e regali natalizi a gustosi prodotti gastronomici della tradizione romana. Gustatevi l'atmosfera natalizia, osservando la città da un punto di vista diverso.

Quando: dal 27 novembre

Orari: dalle ore 10 alle 18

Mercatini di Natale a Cinecittà World

Il Natale a Cinecittà World

A Cinecittà World c'è il mercato di dolci e regali per adulti e bambini, in programma insieme ad eventi e spettacoli. Cinecittà Street è addobbata a festa, nelle casette del mercatino di Natale tra le luminarie si possono assaggiare prodotti dolci e salati tradizionali e trovare tante idee per i regali da mettere sotto l’albero e scartare la sera della Vigilia o la mattina di Natale. Non dimenticate di visitarli, tra un'attrazione e l'altra.

Quando: dal 26 novembre all'8 gennaio

Orari: dalle ore 11 alle 18

Regno di Natale al Luneur Park

Il Natale al Luneur Park

Nel Regno di Natale al Luneur Park i visitatori tra le tante attrazioni potranno trovare idee regalo nel ‘Christmas Shop'. Nel Giardino delle Meraviglie di Roma tra le creature fantastiche come l’omino di Pan di Zenzero Pepe, il grande orso polare Igloo e gli spettacoli dei folletti, è inoltre possibile trovare allestiti numerosi punti food, dove lasciarsi conquistare da leccornie per tutti i gusti, tipiche della tradizione.

Quando: dal 3 dicembre all'8 gennaio

Orari: dalle 10 alle 18