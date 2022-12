Apre a Villa Borghese il più grande Villaggio di Babbo Natale d’Europa Torna il 3 dicembre Christmas World. Aperto fino all’8 gennaio, è ospitato a Villa Borghese: tante attività e novità per un Natale in giro per il mondo.

A cura di Beatrice Tominic

Un angolo di Natale a Parigi. Dalla pagina Facebook "Christmas World".

Torna il Christmas World il villaggio di Babbo Natale che permette a grandi e piccini di viaggiare per il mondo, visitando le più famose città del globo in un'atmosfera magica e natalizia. Spostatosi dall'Auditorium Parco della Musica, dove era ospitato lo scorso anno, nel 2022 si trova a Villa Borghese: con lo spazio raddoppiato, si estende per oltre 30mila metri quadri ed è il più grande villaggio natalizio in tutta Europa. L'intera rassegna si articola nella splendida cornice di uno dei polmoni verdi più grandi nel cuore di Roma, proprio come il londinese Winter Wonderland ad Hyde Park.

Cosa fare nel villaggio natalizio più grande d'Europa

Questa seconda edizione del Christmas World presenta moltissime opportunità per visitatori e visitatrici. Fra le attività imperdibili nel villaggio ci sono scenografie, giochi, bancarelle e spettacoli, con 700 artisti pronti ad esibirsi e più di 100 attività presenti. All'interno dell'area del villaggio, anche molti set ambientati in diversi Paesi del globo, per scattarsi foto e festeggiare il Natale ovunque. Si può passeggiare nel cuore di Berlino davanti alla porta di Brandeburgo o nel mercato di Londra, ma anche per i negozi di Parigi (come si vede nella foto in apertura, scattata lo scorso anno) e pattinare a New York, sotto il ponte di Brooklyn e poi, come da rito, nel villaggio di Babbo Natale al Polo Nord per conoscere lui e i suoi elfi. Quest'anno, infine, anche un nuovo padiglione dedicato alle atmosfere orientali ci porta a Tokio.

Oltre alle scenografie che portano in viaggi da sogno, anche la Holiday Street, caratterizzata dal susseguirsi di box scenografate con ambientazioni Pop, l'area Safari con lo zoo luminoso e le lanterne di Zigong che coinvolge tutti i bambini e le bambine che si improvvisano piccoli esploratori ed esploratrici.