Georgina Rodriguez, lusso e comodità con le pantofole trasparenti di cristalli da oltre 600 euro Georgina Rodriguez non rinuncia al lusso neppure quando si tratta di pantofole. Ha mostrato a fan e follower il suo nuovo acquisto.

A cura di Giusy Dente

La moda è la grande passione di Georgina Rodriguez, che possiede uno sconfinato guardaroba ricco di accessori e vestiti griffati, delle più prestigiose Maison. Borse e scarpe di lusso sono un must dei suoi look glamour: non rinuncia mai a sandali e décolleté dal tacco vertiginoso nelle occasioni importanti, che si tratti di eventi di gala o red carpet. Ma non rinuncia al lusso neppure quando vuole optare per la comodità di un paio di pantofole, come dimostra il suo ultimo acquisto.

Qual è il brand preferito di Georgina Rodriguez

Nei look sexy e femminili di Georgina Rodriguez, l'accessorio must sono le scarpe col tacco alto a spillo. Che si tratti di sandali o décolleté, ama le calzature femminili griffate e spesso la scelta ricade sullo stesso brand. Le Silla è un marchio amatissimo dalle celebrities. In tantissime hanno scelto, per completare outfit da tappeto rosso o da serata di gala, gli scintillanti e glamour modelli di questa griffe. Tra le più affezionate al marchio ci sono Belén Rodriguez, Kylie Jenner, Zendaya. Hanno indossato le creazioni del brand anche Ilary Blasi, Giulia Salemi, Michelle Hunziker.

All'elenco delle amiche di Le Silla si può senz'altro aggiungere anche la compagna di Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez ne possiede tantissime, di ogni colore: le ha scelte bianche per festeggiare il 29esimo compleanno, ha puntato sull'arancione per completare l'outfit di Halloween, le ha sfoggiate anche al Festival del Cinema di Venezia in un elegante look total black da dark lady. Anche sul red carpet di Cannes ha calzato Le Silla color argento, abbinate all'abito di cristalli.

in foto: sandali Le Silla

Quanto costano le pantofole di Georgina Rodriguez

Sono firmate Le Silla anche i sandali mostrati su Instagram dalla modella, a fan e follower. Sono il suo ultimo acquisto, un paio di pantofole di lusso del suo brand del cuore. Si tratta del modello Nicole del marchio, che appartiene alla Capsule Collection di Le Silla per la Ramadan Campaign di Farfetch. Il modello è reso unico dall'effetto iridescente color lavanda della suola, con tomaia in plexy trasparente impreziosita da cristalli e tacco basso. Sul sito ufficiale queste pantofole costano 676 euro, perfette per chi non vuole rinunciare al lusso neppure quando sceglie la comodità.