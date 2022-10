Georgina Rodriguez anticipa Halloween con le scarpe arancioni da oltre 600 euro Georgina Rodriguez ha già addobbato casa a tema Halloween. Tra zucche, fantasmi e teschi ecco spuntare anche le scarpe di lusso, arancioni ovviamente.

Ci si prepara ad Halloween, a casa di Ronaldo e Georgina Rodriguez. La coppia, quest'anno, ha un travestimento in più a cui pensare: rispetto all'anno scorso, infatti, la famiglia si è allargata. La modella e il calciatore hanno avuto un'altra figlia: Bella Esmeralda è nata il 18 aprile. Assieme alla notizia del lieto evento, la coppia ha comunicato anche la tragedia che li ha colpiti: la morte dell'altro bimbo che la 28enne (incinta di due gemelli) aveva in grembo. Ora dunque i figli della coppia sono sei, tre dei quali nati da madre surrogata. La "piccola di casa" si è aggiunta a Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo, Alana Martina. La famiglia ama festeggiare Halloween all'insegna di mostruosi travestimenti a tema. Chissà cosa inventeranno quest'anno! Intanto Georgina ha cominciato a calarsi nell'atmosfera della festa.

Georgina Rodriguez, passione per il lusso

Quando si tratta di outfit, Georgina Rodriguez non bada a spese: è nota la sua passione per il lusso. La compagna di Cristiano Ronaldo, che ha uno stile sensuale e femminile, vanta un guardaroba griffatissimo e possiede accessori delle più prestigiose Maison. Il solo valore delle sue borse arriva ana cifra da capogiro, perché possiede i modelli più preziosi del mercato. Possiede l'iconica Bowling media Dior Vibe da 3600 euro, che ha portato con sé in vacanza a Dubai, ma è principalmente una fan e una collezionista di Birkin.

La borsa di Hermès è un vero e proprio oggetto del desiderio, la preferita di influencer e celebrities. Georgina Rodriguez ne possiede diverse, tra cui una da 300 mila euro! Con le scarpe non è da meno. Uno dei suoi brand preferiti è Le Silla: possiede décolleté di ogni colore.

Le scarpe arancioni di Georgina Rodriguez

Con Halloween che si avvicina, Georgina Rodriguez ha cominciato a circondarsi delle atmosfere e dei colori caldi e autunnali tipici della feste. Ha addobbato l'ingresso della villa di Manchester con zucche, scheletri, fantasmi, foglie secche. Non poteva mancare un tocco arancione all'outfit.

Ha abbinato a un aderente tubino verde in maglia, un paio di décolleté arancioni, perfette per Halloween. Sono le iconiche décolleté Petalo di Le Silla, con l'inconfondibile decorazione posteriore a forma di petalo. Hanno la tomaia interamente realizzata in plexy e tacco a stiletto da 12 cm. Costano 637 euro. Immancabile la borsa di Hermès coordinata. Cosa avrà in mente per festeggiare Halloween con la famiglia, il 31 ottobre?