Tragedia per Cristiano Ronaldo e Georgina: morto uno dei due gemelli durante il parto Cristiano Ronaldo e Georgina hanno perso uno dei gemelli appena nati: l’annuncio su Instagram da parte del fuoriclasse portoghese.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno perso uno dei gemelli appena nati. Il calciatore del Manchester United ha reso nota la perdita di uno dei due gemelli che la compagna stava dando alla luce: una vicenda che ha sconvolto la famiglia del cinque volte Pallone d'Oro.

Con un post su Instagram il fuoriclasse portoghese ha comunicato ai suoi follower e a tutto il mondo la brutta notizia: "È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un pò di speranza e di felicità".

Il post pubblicato sia da CR7 che da Georgina ha lasciato trasparire tutto il dolore per questo spiacevole momento ma non sono mancati i ringraziamenti per lo staff medico della struttura dell'ospedale universitario Quironsalud: "Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre".

Leggi anche Gesto inconsulto di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta con l'Everton: ha perso la ragione

Lo scorso autunno Cristiano Ronaldo, già padre di quattro bambini, aveva annunciato sui social che la compagna Georgina Rodriguez era incinta di due gemelli e con un video aveva rivelato il sesso dei bebè in arrivo: un maschietto e una femminuccia. I protagonisti del breve filmato erano i suoi quattro figli, Alana Martina (4 anni), Cristiano jr. (11) e i gemellini Eva e Mateo (4), che avevano in mano due palloncini che sono stati scoppiati grazie ad uno spillo quando Georgina ha terminato il conto alla rovescia.

La modella e influencer, d'accordo con CR7, aveva deciso di far nascere i gemelli in Spagna e non Inghilterra, dove si è trasferita da quando il portoghese è tornato a vestire la maglia dei Red Devils: Georgina conosce bene l'ospedale spagnolo perché lì ha dato alla luce nel 2017 Alana Martina.