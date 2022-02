I look premaman di Georgina Rodriguez: in gravidanza esalta il pancione con tubini e abiti minimal Georgina Rodriguez è incinta, aspetta due gemelli dal fidanzato Cristiano Ronaldo. Inizialmente aveva preferito tenere la notizia della gravidanza nascosta ma oggi non esita a mettere in mostra lo splendido pancione. I suoi look premaman? Sono tutti sofisticati e griffati.

Georgina Rodriguez sta vivendo un momento particolarmente magico ed emozionante della sua vita: è incinta e presto diventerà ancora una volta mamma. Aspetta due gemelli dal fidanzato Cristiano Ronaldo e, sebbene inizialmente avesse preferito tenere nascosta la notizia della dolce attesa, ora non riesce a contenere la felicità e non ci pensa su due volte a posare sui social con lo splendido pancione in primo piano. In gravidanza poteva mai rinunciare alla sua passione per abiti e accessori di lusso? Assolutamente no: ecco tutti i dettagli dei look premaman preziosi e griffati della modella.

La prima foto col pancione all'insegna della semplicità

A differenza della maggior parte delle star del suo calibro, Georgina Rodriguez preferisce tenere privati i dettagli più intimi della gravidanza. Non sorprende, dunque, che abbia nascosto la notizia fino a quando non è stata certa al 100% di aspettare due gemelli. Anche in quel caso, però, la prima foto col pancione si è fatta attendere e alla fine si è rivelata più "sobria" di quanto si potesse mai immaginare. Niente paillettes, lustrini e colori vitaminici, la modella ha rivelato le forme modificate dalla dolce attesa con semplicità, in total black e senza fronzoli, portando così l'attenzione solo sulla bellezza e sulla luminosità di una futura mamma.

Georgina Rodriguez in nero con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez, i dettagli griffati nei look premaman

La gravidanza di Georgina Rodriguez è dunque all'insegna della semplicità e dei look minimal: tra tubini e abiti total black sta sempre bene attenta a lasciare il pancione in primo piano. Naturalmente non mancano i dettagli griffati che tanto ama. Un pigiama di seta nera di Nadine Merabi per il compleanno, una bandana Dior per andare al mare, tacchi Louboutin per un evento ufficiale al fianco di Ronaldo, diamanti scintillanti alle orecchie e alle mani: il guardaroba premaman della modella è da capogiro.

Georgina Rodriguez con borsa e bandana Dior

L'accessorio a cui non rinuncia mai? Le borse preziose, dalla Bowling media Dior Vibe (da 3.600 euro) alla Kelly bag di Hermès in pelle di coccodrillo nera (da circa 157.000 euro). Insomma, a quanto pare la Rodriguez è regina di lusso e di stile anche in gravidanza: qual è il dettaglio griffato che nasconderà nel suo prossimo look premaman?