Tragedia nel badminton: è morto Zhang Zhijie durante una partita, la stellina cinese aveva 17 anni È morto a 17 anni la stellina cinse del badminton Zhang Zhijie: durante una partita in Indonesia è caduto a terra e nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare. Una vera e propria tragedia.

A cura di Vito Lamorte

Il mondo del badminton è stato scosso dalla morte della stellina cinese di 17 anni Zhang Zhijie. Questo ragazzo è morto durante una partita dei Campionati asiatici junior di badminton nella città indonesiana di Yogyakarta e nelle prime ore delle giornata di lunedì la Federazione cinese di badminton ha espresso le sue condoglianze per la triste notizia.

Zhang, nato il 30 gennaio 2007, è svenuto improvvisamente il 30 giugno scorso durante l'ultima partita della fase a gironi del torneo disputato nella città, situata al centro dell'isola di Giava, la più popolosa dell'Indonesia: gli organizzatori hanno riferito che, nonostante gli sforzi immediati da parte dello staff medico presente, Zhang è morto in ospedale alle 23:20 ora locale.

È morto Zhang Zhijie a 17 anni la stellina cinese del badminton

La Chinese Badminton Association ha espresso il suo “profondo dolore” e ha rivolto le sue condoglianze alla famiglia del giovane atleta, ringraziando anche il sostegno ricevuto da diversi settori della società.

Il giovane Zhang Zhijie era originario di Jiaxing, provincia dello Zhejiang nella Cina orientale, ed era entrato nella nazionale juniores nel 2023 ottenendo numerosi riconoscimenti negli ultimi tempu: aveva vinto il titolo nel singolare maschile e a squadre nei Campionati Giovanili di Badminton in Cina nel 2023 e nel 2024.

La polemica suo soccorsi: Zhang Zhijie poteva essere salvato?

Dopo l'evento ci sono state tante critiche e dibattiti sui social network sull'efficacia dei medici durante l'evento: molti operatori sanitari hanno messo in dubbio il mancato utilizzo di defibrillatori automatici esterni e di RCP in loco, con le immagini che lasciano poco spazio a dubbi.

Nel comunicato pubblicato dalla Federazione asiatica di badminton e dall'Associazione indonesiana di badminton si precisa che Zhang Zhijie "è stato preso dall'ambulanza d'emergenza disponibile e trasferito in ospedale in meno di due minuti", ma che "purtroppo non è riuscito a salva la vita del giovane." Al momento l'ospedale locale non ha ancora individuato la causa della morte e le indagini sono in corso.