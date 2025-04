video suggerito

Vittorio Pirbazari è morto a 44 anni: il bodybuilder stava correndo sul tapis roulant Il bodybuilder e attore tedesco Vittorio ‘Vito’ Pirbazari è morto d’infarto a 44 anni mentre faceva tapis roulant in palestra. Il suo ultimo post, il giorno prima della tragedia, è da brividi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

175 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto all'età di 44 anni il bodybuilder, influencer del fitness e attore tedesco Vittorio Pirbazari. Il culturista ha avuto un infarto mentre correva sul tapis roulant in palestra, ha raccontato il suo amico Said Ibrahim. La tragedia è avvenuta tre mesi dopo l'intervento chirurgico per riattaccare il muscolo pettorale che gli si era strappato, una vicenda che ‘Vito' Pirbazari aveva seguito passo passo su Instagram, documentando il suo ritorno in forma per i suoi quasi 100mila followers.

L'ultimo post di Pirbazari: "Mi sto concentrando sul tapis roulant". Gli sarebbe stato fatale

Il suo ultimo post, in cui dava conto della situazione attuale del suo recupero, era stato pubblicato appena un giorno prima della sua morte: "Ecco la mia forma attuale dopo 12 settimane senza sport o esercizi intensi. Chiaramente non c'è paragone con il passato, ma, date le circostanze, siamo sulla strada giusta. Il petto strappato è ovviamente un po' cadente. Anche se non ho potuto fare molto esercizio negli ultimi tre mesi, ho seguito la mia dieta con ferrea determinazione. Purtroppo ho perso molta massa muscolare, ma tornerà tutto quando potrò ricominciare in autunno".

Seguivano poi parole che ora fanno venire i brividi, visto quello che sarebbe accaduto di lì a qualche ora: "Prima di tutto, sono felice di essere tornato in palestra e mi sto concentrando completamente sull'allenamento delle gambe e sul cardio. Al momento sto provando gli intervalli (sessioni di allenamento che alternano fasi di attività ad alta intensità e fasi di recupero, ndr) sul tapis roulant, ma poiché le mie gambe non sono ancora completamente guarite, ci vado piano. L'unica cosa che è importante per me è non arrendermi né lasciarmi andare, migliorando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana".

Il giorno dopo il cuore di Pirbazari – che era scampato recentemente e a un grave incidente automobilistico, riportando lievi ferite alle vertebre e alle gambe – ha ceduto di schianto proprio mentre faceva tappeto in palestra per recuperare la condizione.

La trasformazione fisica di Vittorio Pirzabari negli anni: ne andava fiero

Chi era Vittorio Pirbazari: bodybuilder e attore molto noto in Germania

Il bodybuilder berlinese incarnava il simbolo del riscatto personale, visto che da giovane era parecchio sovrappeso e gli era stata anche riconosciuta un'invalidità al 50% dopo un grave incidente stradale che lo aveva lasciato tutto rotto. Ai campionati tedeschi del 2015 si era classificato al settimo posto, qualcosa che lo rendeva orgoglioso, proprio considerando dove era partito: "Un risultato impressionante, non mi sono mai arreso", aveva scritto un mese fa ricordando quel momento (qui sotto il post).

Oltre a essere un culturista e una figura social molto nota, Pirbazari era parecchio conosciuto in Germania anche per il suo ruolo in una popolare serie di Netflix, ‘Dogs of Berlin', prodotta nel 2018 (qui sotto una scena).

Ma diverse erano state le sue partecipazioni sullo schermo. La pagina Instagram del film ‘Haps', in cui interpretava un prigioniero, ha condiviso la notizia della sua morte, scrivendo: "Grazie per il tuo calore, il tuo spirito creativo e per aver fatto parte del nostro viaggio".

Increduli i messaggi sotto gli ultimi post di Vito sul proprio profilo: c'è chi ha sperato fino all'ultimo che si trattasse di un pesce d'aprile, ma purtroppo era tutto vero.