Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presentano Esmeralda: il significato del nome della figlia Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno finalmente dedicato un intero album social alla loro figlia appena nata. Si chiama Esmeralda e il nome non è stato scelto a caso: ecco cosa significa e quali sono le sue origini.

A cura di Valeria Paglionico

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono diventati genitori circa un mese fa: dopo aver documentato la gravidanza della modella sui social tra dolci scatti di famiglia e adorabili look premaman, i due hanno annunciato la nascita della loro quinta figlia. L'evento, però, è stato accompagnato da un dramma: poco dopo il parto la coppia ha diramato la triste notizia della morte di uno dei due gemelli. Non sorprende, dunque, che solo di recente Georgina abbia trovato la forza di celebrare la nascita della piccola sui social: ecco come si chiama e perché è stato scelto proprio questo nome per lei.

Esmeralda, il significato simbolico del nome

Georgina Rodriguez ha rivelato il nome della figlia appena nata sui social con una serie di dolcissimi scatti che la ritraggono in primo piano: la bimba si chiama Esmeralda e sembra aver ereditato la bellezza della mamma e del papà. Il nome non è stato scelto a caso: è di origini spagnole, deriva dal greco smaragdos oppure dal latino smaragdus, e fa riferimento al nome della pietra preziosa, lo smeraldo, un simbolo di speranza. Letteralmente, infatti, significa "che dona speranza". Esmeralda è una persona seducente e affascinante, ferrata nella danza (come la Rodriguez) e un'ottima compagna di vita.

La piccola Esmeralda con l’abito Moschino

Il primo look griffato di Esmeralda Ronaldo-Rodriguez

Esmeralda era stata mostrata sui social poco dopo la nascita in un dolcissimo ritratto di famiglia ma solo nelle ultime ore la mamma le ha dedicato un intero album. Cosa ha indossato per il debutto su Instagram? Un adorabile look griffato in bianco e rosa. La piccola è stata immortalata mentre dorme con il volto sorridente con indosso un abitino di Moschino, un modello con una ruches total pink sulla gonna e l'iconico orsetto sul busto. A farle compagnia nel lettino c'è inoltre un tenerissimo orsetto col cappello rosa. Nonostante il momento difficile affrontato, i genitori non potrebbero essere più felici di aver accolto nella lo famiglia una bimba tanto dolce e meravigliosa.