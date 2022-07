Georgina Rodriguez, passione per il lusso: la piccola Esmeralda ha il bavaglino griffato Georgina Rodriguez non rinuncia al lusso: persino il bavaglino della piccola Esmeralda è griffato (e potrebbe costare diverse centinaia di euro).

A cura di Giusy Dente

Due mesi fa Georgina Rodriguez ha dato alla luce una bambina, Esmeralda. La modella e Cristiano Ronaldo hanno accolto la piccola nella loro numerosa famiglia: la coppia ha infatti già quattro figli. La nascita è stata ovviamente una gioia immensa, ma purtroppo è stata accompagnata da un evento di grande dolore. La compagna del calciatore, infatti, aveva in grembo due gemelli: al momento del parto, uno dei due è morto. L'annuncio è stato fatto dai genitori stessi, che comprensibilmente scossi hanno chiesto privacy e rispetto per quel lutto così difficile da superare. La 28enne è stata assente dai social e dalla vita mondana per un po', poi è tornata in pubblico per sfilare sul red carpet di Cannes e poi più di recente ha assistito alla sfilata P/E 2023 di Jaquemus. Ora ha condiviso una rara foto della piccola Esmeralda, fino a questo momento tenuta il più possibile lontano dai social.

Ecco la figlia di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Per Georgina Rodriguez la famiglia è al primo posto. Nella docuserie Netflix a lei dedicata, Soy Georgina, non si dà risalto solo al lusso sfrenato della sua vita accanto Cristiano Ronaldo tra viaggi, mondanità, ville, yacht. Viene dato risalto proprio al suo ruolo di madre, all'attaccamento per i suoi figli. Lei e il compagno, infatti, hanno una famiglia numerosa. Il calciatore ha avuto prima tre figli da madre surrogata: Ronaldo Junior nato nel 2010 e i gemelli Eva e Mateo nati nel 2017. L'identità della donna è sempre rimasta segreta. Poi dalla relazione con Georgina Rodriguez è nata nel 2017 Alana Martina. La piccola di casa è Esmeralda, l'ultima arrivata.

Da fashion addicted con la passione per le griffe e il lusso, Georgina non ha rinunciato anche a un dettaglio prezioso nel look della piccola, che ha anche già dei piccoli orecchini scintillanti ai lobi. Il bavaglino non è uno qualunque: come si legge sul bordo, è firmato Dior. L'influencer è molto legata a questa Maison, di cui ama soprattutto gli accessori. In vacanza a Dubai ha sfoggiato l'iconica borsa Bowling media Dior Vibe: costa 3600 euro sul sito del brand. L'ha abbinata alla bandana dello stesso brand. Al momento il bavaglino della piccola Esmeralda non è in vendita online, potrebbe dunque appartenere a qualche collezione del passato. Al momento però la Maison propone dei cofanetti nascita, con bavaglino incluso, che costano dai 350 ai 600 euro.