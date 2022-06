Georgina Rodriguez torna alle sfilate dopo il parto: è chic in nero e con le mules “a contrasto” Ieri si è tenuta la sfilata P/E 2023 di Jacquemus e tra gli ospiti speciali c’era anche Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo è tornata agli eventi fashion a meno di 3 mesi dal parto e per l’occasione è apparsa chic e glamour in nero ma con le mules a contrasto.

A poche ore dalla fine della Paris Fashion Week la Maison Jacquemus ha lanciato la sua collezione per la Primavera/Estate 2023. La sfilata si è tenuta in una location spettacolare: le saline della Camargue nei pressi di Arles, in Francia, dove i modelli hanno camminato avvolti da un paesaggio total white di grande impatto. All'evento non sono mancati gli ospiti speciali e famosi, prima tra tutte Georgina Rodriguez, tornata agli show fashion a meno di 3 mesi dal parto di Esmeralda. La compagna di Cristiano Ronaldo è apparsa splendida, raggiante e chic in total black ma con le mules a contrasto.

Il look total black di Georgina Rodriguez

Fino a qualche giorno fa Georgina Rodriguez era in vacanza a Ibiza con il compagno Cristiano Ronaldo, ora però è tornata a lavorare a pieno ritmo. Ha seguito la sfilata di Jacquemus dalle prime file del front-row, incantando tutti col suo look total black firmato dalla Maison francese. Ha indossato un abito lungo e fasciante, un modello a tubino con lo scollo a barca arricchito da una sola spallina sottile sulla spalla sinistra e un profondo spacco posteriore che ha messo in risalto le forme sinuose. Nonostante abbia affrontato il parto da meno di tre mesi, la modella è già tornata in splendida forma.

Georgina Rodriguez in Jacquemus

Quanto costano i sandali di Georgina Rodriguez

Per completare il tutto Georgina ha puntato su altri accessori preziosi e griffati: ha arricchito l'outfit total black con una serie di gioielli di diamanti, dal collier agli orecchini pendenti, fino ad arrivare ai bracciali e agli anelli, tutti super scintillanti. Ha poi sfoggiato una mini bag di pelle nera (sempre di Jacquemus), anche se la vera chicca sono stati i sandali mules "a contrasto" (uno dei must-have di stagione). Si tratta del modello Piscine della Maison francese, sono bianchi e hanno il tacco a spillo di legno (prezzo 625 euro). La compagna di Ronaldo ha poi tenuto i capelli tirati all'indietro in un raccolto e ha sorriso ai fotografi presenti, mettendo in risalto la sua innata bellezza.

