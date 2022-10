Belén Rodriguez, la quinta puntata di Tu Sì Que Vales: sul palco abbina il look di pelle alle mules Belén Rodriguez è tra le grandi protagoniste di Tu Sì Que Vales e anche nella quinta puntata ha incantato il pubblico con la sua sensualità. Look di pelle e mules a contrasto: ecco tutti i dettagli del look scelto.

A cura di Valeria Paglionico

Da diverse settimane è partita una nuova edizione di Tu Sì Que Vales, il talent di Canale 5 che da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. A condurlo è sempre la stessa "formazione", ovvero Maria De Filippi affiancata da Gerry Scotti, Teo Mamuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Tra le presenze fisse del programma oltre alla ballerina Giulia Stabile c'è anche Belén Rodriguez, che puntata dopo puntata incanta sempre tutti con la sua bellezza e con la sua sensualità. Nell'appuntamento di sabato 15 settembre ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo meravigliosa e trendy con tubino e mules.

Il look di Belén a Tu Sì Que Vales

Fin dalla prima puntata della nuova edizione di Tu Sì Que Vales Belén ha curato i suoi look nei minimi dettagli, spaziando tra lunghi abiti cut-out, minidress vitaminici e maxi spacchi. Per il quinto appuntamento col programma ha osato in fatto di sensualità con un look fasciante che ha messo in risalto la silhouette impeccabile. Il completo è di pelle color fango, il bustier non ha le spalline ed è contraddistinto da alcune mini taschine sotto al petto, mentre la gonna è incrociata sul davanti, dettaglio che la rende leggermente asimmetrica lasciando le gambe in vista.

Il look di pelle della quinta puntata

Belén indossa le scarpe must del momento

Per completare il tutto la Rodriguez ha scelto le scarpe must delle ultime stagioni, i sandali mules. Per la precisione ha optato per un modello basic col tacco a spillo di un colore a contrasto, il bianco latte. Ha poi portato i capelli sciolti con le punte mosse e la riga centrale, mentre per quanto riguarda il make-up, ha puntato su dei colori estremamente naturali. Non ha rinunciato a un tocco scintillante: al polso ha sfoggiato uno dei suoi Love Bracelet di Cartier d'oro giallo. Insomma, per l'ennesima volta l'argentina ha dimostrato di essere un'indiscussa icona fashion.

