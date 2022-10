Belén Rodriguez in verde fluo a Tu Sì Que Vales: per la terza puntata sceglie il maxi abito scollato Belén Rodriguez è tra le protagoniste indiscusse di Tu Sì Que Vales e ogni settimana riesce a incantare tutti con i suoi look glamour. Per la terza puntata ha scelto un lungo abito verde fluo che ha messo in risalto il décolleté con una maxi scollatura.

A cura di Valeria Paglionico

La nuova stagione televisiva è cominciata da diverse settimane e sono diversi i programmi iconici che sono tornati a spopolare: tra loro c'è Tu Sì Que Vales, il talent di Canale 5 che ogni sabato intrattiene il pubblico con esibizioni originali e spettacolari. Per il programma sembra valere il detto "squadra che vince non si cambia" e ad affiancare Maria De Filippi nella conduzione non è solo la sua amica Sabrina Ferilli ma anche Belén Rodriguez, ormai diventata uno dei "simboli" del talent. L'argentina sta dimostrando ancora una volta di essere un'indiscussa icona di stile, sorprendendo gli spettatori con dei look glamour e sensuali settimana dopo settimana.

L'abito verde di Belén

Belén Rodriguez è tornata a lasciare tutti senza fiato con il suo look a Tu Sì Que Vales. Nelle scorse settimane aveva spaziato tra un audace abito con dei cut-out sui fianchi e un minidress giallo brillante, mentre per la terza puntata, quella dell'1 ottobre, ha preferito osare con i colori. Ha infatti puntato sul verde fluo con un maxi dress di raso decorato all-over con una stampa floreale tono su tono. Si tratta di un modello con la gonna a sirena, le spalline sottili e la scollatura generosa che ha messo in risalto la silhouette e il décolleté. A completare il tutto non sono mancati i tacchi a spillo che hanno aggiunto un ulteriore tocco glamour all'apparizione televisiva.

Il look per la terza puntata di Tu Sì Que Vales

Belén con la coda di cavallo a Tu Sì Que Vales

Le acconciature sono una parte integrante dei look televisivi di Belén e da sempre riesce a sorprendere i fan anche senza rinunciare alle lunghezze. Dagli esordi ad oggi non ha mai rivoluzionato il taglio ma ha reso lo stesso la sua immagine originale con le più svariate pettinature, dalle pieghe lisce alle beach waves, fino ad arrivare ai raccolti. Per la terza puntata di Tu Sì Que Vales è tornata alla maxi coda di cavallo portata alta e tirata, così da mettere in risalto il make-up dai toni naturali e i lineamenti impeccabili del viso. In quante la imiteranno per le prime uscite mondane dell'autunno?

