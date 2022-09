Tu Si Que Vales, la prima puntata: Belén Rodriguez sfoggia l’abito cut out che lascia i fianchi nudi Sabato 17 settembre è partita la nuova stagione di Tu Si Que Vales: Belén Rodriguez ha deciso di tornare in scena con un outfit sensuale da vera amazzone.

A cura di Beatrice Manca

L'autunno è alle porte e il palinsesto televisivo lo conferma: in questi giorni infatti riprendono alcuni dei programmi e dei talent show più amati della tv. Sabato 17 settembre, in prima serata su Canale5, è ripartito Tu Si Que Vales. Nel cast ci sono Maria De Filippi, regina del piccolo schermo, e Sabrina Ferilli, scintillante con l'abito peplo da dea greca. Sul palco vedremo anche Belén Rodriguez, che dopo le vacanze estive torna al lavoro con un nuovo look all'insegna della sensualità.

Il look di Belén Rodriguez per la prima puntata di Tu Si Que Vales

Per la prima puntata della nuova edizione di Tu Si Que Vales, Belén Rodriguez ha deciso di puntare tutto su un outfit sensuale da vera amazzone. Ha scelto un abito monospalla color bronzo, che fasciava il seno e lasciava addominale e fianchi scoperti. Il vestito è firmato Rat&Boa ed è impreziosito da un maxi anello gold sulla spalla, mentre la gonna lunga si apre in un vertiginoso spacco laterale. Completava il look un paio di sandali alla schiava nude di Mon Roi.

Belen Rodriguez indossa un abito Rat&Boa

Lo styling del look, ancora una volta, è affidato a Nicole Costi, con cui vanta una lunga collaborazione. Per quanto riguarda i capelli, Belén Rodriguez ha scelto un'acconciatura da vera amazzone: una coda di cavallo alta e voluminosa, forse aiutata da extension. Dopo aver incantato i follower con i costumi e gli abiti floreali, Belén Rodriguez è pronta per l'autunno: scommettiamo che il marrone sarà tra i colori più gettonati?