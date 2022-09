Tu Si Que Vales, Belén Rodriguez splende nella seconda puntata con l’abitino giallo Belén Rodriguez anche quest’anno è al timone di Tu Si Que Vales. Per la seconda puntata ha scelto un outfit colorato con gambe in primo piano.

A cura di Giusy Dente

Uno dei programmi di punta dei palinsesti autunnali targati Mediaset, è Tu Sì Que Vales. Lo show quest'anno è giunto alla nona edizione: il pubblico si è affezionato alle performance spettacolari dei concorrenti e alla squadra che c'è al timone del programma. Belén Rodriguez è alla conduzione sin dal primo anno. Stavolta ad accompagnarla in questa avventura ci sono nuovamente Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Confermati in giuria anche Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerby e Sabrina Ferilli.

Belén Rodriguez torna in tv

L'impegno televisivo a Tu Sì Que Vales è giunto durante un'estate molto intesa, per Belén Rodriguez, che l'ha vista dividersi tra famiglia e lavoro. Le registrazione del programma sono cominciate a luglio: la 38enne come sempre ha aggiornato i follower sui social, portandoli con sé sul set delle prime puntate, quelle attualmente in onda. Ma per la showgirl è stata anche un'estate all'insegna dell'amore. Infatti ha trascorso le lunghe vacanze assieme a Stefano De Martino: con grande gioia dei fan della coppia, c'è stato il tanto atteso ritorno di fiamma. I loro sostenitori li hanno potuti ammirare felici ed affiatati assieme ai loro figli: l'argentina ha ritrovato la serenità e il sorriso.

Il look della seconda puntata

Per il debutto della nona edizione di Tu Sì Que Vales, Belén Rodriguez ha sfoggiato un sexy abito cut-out coi fianchi scoperti e con maxi anello gold sulla spalla e maxi spacco laterale. Per la seconda puntata, ha scelto qualcosa di diverso, con gambe in primo piano. Il mini dress giallo in tessuto lucido ha maniche ampie, colletto e scollatura a V, con un piccolo spacchetto laterale. Lo ha abbinato a sandali con tacco alto, cinturino alla caviglia e fascetta sottile sul piede. I suoi outfit femminili e sensuali fanno sempre centro.