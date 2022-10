Belén Rodriquez in arancione a Tu sì que vales: la quarta puntata è col look vitaminico A Tu sì que vales Belén Rodriguez sta puntando su outfit coloratissimi. Arancione per la quarta puntata: abitino con maxi scollatura e gambe in primo piano.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez in BEC + BRIDGE

Tu sì que vales è uno dei programmi di punta del palinsesto autunnale Mediaset. La puntata dell'1 ottobre ha trionfato nella "gara" degli ascolti, con oltre 4 milioni di spettatori e uno share del 28%. È insomma il programma più seguito del sabato sera, merito dei talentuosi (e a volte bizzarri) concorrenti, ma anche della squadra al timone. A piacere particolarmente ai telespettatori sono sicuramente i quattro giudici: Sabrina Ferilli (giuria popolare), Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, molto in sintonia tra loro. Ma il merito è anche dei quattro conduttori: Belén Rodriguez è sul palco assieme a Martín Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara. L'argentina puntata dopo puntata sta dando il meglio in fatto di sexy look, con dettagli trendy e alla moda.

Belén Rodriguez cambia stile

Belén Rodriguez è al timone dello show dal 2014, anno della prima edizione: anno dopo anno ha confermato di essere una perfetta padrona di casa, oltre che un'icona di stile glamour e sensuale. In questa edizione di Tu sì que vales l'argentina ne sta approfittando per sperimentare coi look, mantenendo sempre intatta la sua predilezione per gli outfit sexy e molto femminili.

Belén Rodriguez in BEC + BRIDGE

Ha debuttato con un abito monospalla con dettagli cut out, poi ha incantato tutti con un frizzante mini dress giallo limone mentre nella terza puntata ha puntato su un abito lungo verde fluo con spacco laterale e maxi scollatura. Insomma, per il momento ad avere la meglio sono i colori, le tinte forti e vivaci: proprio come l'arancione della quarta puntata.

in foto: abito BEC + BRIDGE

Belén Rodriguez, l'outfit colorato della quarta puntata

I minidress che mettono ben in evidenza le gambe sono uno dei capi must del guardaroba dell'argentina. Per la quarta puntata dello show ha puntato ancora una volta sul colore, una nuance vivida e luminosa, di grande impatto visivo. La scelta è caduta su un abitino arancione di BEC + BRIDGE con bretelline sottili e maxi scollatura rettangolare: costa 306 euro. Per completare il look vitaminico ha aggiunto scarpe firmate Alevì Milano.