Ascolti tv 1 ottobre: Tu sì que vales è ancora il programma più seguito del sabato sera Non c’è gara agli ascolti tv tra Arena Suzuki e Tu sì que vales: il “Festivalbar” di Rai1 ha conquistato 3.114.000 spettatori pari al 19.6% mentre la squadra di Maria De Filippi continua a confermarsi leader della prima serata del sabato con 4.073.000 spettatori pari al 28.7% di share.

Tra siparietti hot con Belen Rodriguez e Gerry Scotti, attori improvvisati per la scena cult dell'orgasmo nel film Harry ti presento Sally, momenti di commozione per proposte di matrimonio inaspettate e reazioni scomposte per numeri di illusionismo ai limiti del credibile, Tu sì que vales non perde un colpo e ogni sabato si attesta un risultato in linea con le aspettative della rete. Tiene testa Arena Suzuki, alla sua ultima puntata, con un grande seguito soprattutto sui social, nonostante non riesca a conquistare la vetta dell'auditel.

Maria De Filippi ed Amadeus sono due volti molto amati della generalista e senza dubbio la loro "sfida" del sabato sera è stata portata avanti con la consapevolezza di essere al timone di due programmi profondamente diversi per genere e target.

Ecco gli ascolti tv delle altre reti generaliste nel dettaglio delle singole proposte. Rai2 S.W.A.T. ha ottenuto un risultato pari a 815.000 spettatori (4.7%), mentre su Italia 1 Il Piccolo Yeti si è fermato a soli 611.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Nour non è andato oltre i 651.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%, di contro sulla rete avversaria Rete4 Robin Hood ha fatto di poco meno con 617.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 777.000 spettatori con uno share del 4.4%, mentre su Tv8 Into Darkness – Star Trek ha chiuso con 238.000 spettatori con l’1.5%. Su Nove Mafia Connection ha totalizzato 204.000 spettatori e l’1.2% di share.