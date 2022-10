Lorena e Simone affetti da sindrome di Down ballano a Tu Si Que Vales, poi l’annuncio: “Ci sposiamo” Sul palco di Tu Si Que Vales anche Lorena e Simone, due ballerini affetti da sindrome di Down che si sono esibiti in un passo a due di merengue. Poi l’annuncio ai giudici: “L’anno prossimo ci sposiamo, coroniamo il nostro sogno dopo 12 anni di fidanzamento”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera nel corso della terza puntata di Tu Si Que Vales si sono presentati sul palco Simone e Lorena per ballare un passo a due di merengue, una danza latino americana. I concorrenti, affetti da Sindrome di Down, sono fidanzati: "Lui come partner è bravissimo" ha raccontato lei, "Anche lei lo è" la replica. Ai giudici ed al pubblico hanno raccontato di aver partecipato a diverse gare di ballo, tutte con esito positivo. Sul palco dello show di Canale 5 dopo l'esibizione hanno annunciato le loro nozze.

L'esibizione di Simone e Lorena

Simone e Lorena si sono presentati ieri sera sul palco di Tu Si que Vales: "Ho 30 anni, lavoro in una pasticceria a Villongo. Sono fidanzata con lui" ha detto la giovane prima di indicare Simone al suo fianco. Hanno deciso di partecipare al programma per mostrare in tv il loro talento e la loro passione per i balli latino americani: "Facciamo latino americano, lo balliamo da diverso tempo. Abbiamo fatto anche delle gare nazionali italiane di ballo e sono andate benissimo. Lui come partner è bravissimo" ha aggiunto Lorena. Prima della performance – gradita dai giudici e dal pubblico – ha poi confessato di essere una fan di Maria de Filippi: "Io sono una tua fan, seguo C'è posta per te, sei molto sensibile e molto profonda. E tu Maria mi fai sempre emozionare con le tue parole". Ha scherzato poi Simone: "Io vengo da Roma e sono fan di Sabrina Ferilli".

L'annuncio del matrimonio

Dopo aver ballato, Lorena e Simone hanno annunciato che l'anno prossimo si sposeranno per coronare il loro sogno: "Il 3 giugno dell'anno prossimo noi ci sposiamo. È il nostro giorno, è il suo compleanno, il nostro anniversario. Facciamo quasi 12 anni che siamo fidanzati e possiamo coronare il nostro sogno. Quando mi ha chiesto di sposarlo ero emozionata". La proposta di matrimonio è stata tradizionale: "Mi sono messo in ginocchio, sì" ha aggiunto lui che per amore della sua fidanzata ha lasciato la sua città, Roma, e si è trasferito a Villongo dove adesso vivono insieme.