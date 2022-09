Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sospese in aria a Tu Si Que Vales: “Che figura di me**a” Durante la puntata del 17 settembre di Tu Si Que Vales, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono state sollevate in aria e hanno danzato con i due concorrenti che hanno organizzato l’esibizione. Un momento artistico ma anche comico, con l’attrice romana rimasta poi appesa e Giovannino sopraggiunto sul palco.

A cura di Elisabetta Murina

Durante la puntata del 17 settembre di Tu Si Que Vales, due concorrenti hanno coinvolto Maria De Filippi e Sabrina Ferilli in una prova del tutto particolare: hanno fatto indossare un'imbracatura alle giurate sollevandole in aria e mettendo in scena una piccola danza. Sul palco è arrivato poi Giovannino, disturbatore della Ferilli, proprio mentre lei era rimasta "bloccata" da terra.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli "ballano" in aria

I due concorrenti hanno organizzato la loro esibizione nei minimi dettagli, coinvolgendo anche Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Sul palco sono comparse una cabina nera, in cui le due giurate si sono cambiate, delle scale e un'imbracatura. "Stiamo facendo una figura di mer*a", ha urlato l'attrice mentre si stava preparando per la prova, spaventata per quanto stava accadendo. Dopo aver preso tutte le precauzioni necessarie, le due giurate si sono lasciate andare e sono state sollevate in aria, dove hanno danzato insieme ai due ballerini, regalando al pubblico un momento comico e artistico allo stesso tempo.

Sabrina Ferilli bloccata in aria, arriva Giovannino

Mentre Maria De Filippi è stata fatta scendere, Sabrina Ferilli è rimasta "appesa" all'imbracatura e bloccata in aria. "Ti sei montata la testa? Hai manie di grandezza?", ha detto la conduttrice all'attrice romana. "Vieni giù ad aiutarmi", ha risposto lei un pò preoccupata di essere rimasta sollevata da terra. A quel punto sul palco è arrivato il piccolo Giovannino, disturbatore della Ferilli nella scorsa edizione. "Sabrina vuoi scendere?"– le dice prendendola in giro- "Dimmi allora una cosa carina, un complimento". "Non mi viene", risponde lei. Fortunatamente a far scendere la giurata ci hanno pensato i concorrenti, che hanno concluso: "Possiamo dirti una cosa? È tutto uno scherzo".