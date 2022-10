Il segreto di Tu sì que vales, parlano i conduttori: “Siamo i più forti” I conduttori si raccontano a Tv Sorrisi e canzoni e svelano il segreto del successo di ascolti di Tu sì que vales: “Basta divertirsi”.

Il viaggio di Tu sì que vales continua. Il programma di Canale 5, giunto alla nona edizione, resta una certezza del sabato sera dell'ammiraglia Mediaset. A Tv Sorrisi e canzoni parlano i conduttori: Belen Rodriguez, Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Nell'intervista raccontano gli aspetti più interessanti nel partecipare al programma impreziosito dai giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, e naturalmente della rappresentante della giuria popolare Sabrina Ferilli.

Il segreto di Tu sì que vales

Belen spiega che lo show funziona anche perché "noi quattro siamo molto diversi ma una cosa ci unisce: ogni giorno ci svegliamo e ci alziamo dal letto con l’idea di “spaccare", siamo come una vera squadra di rugby". Per Giulia invece: "Più che una conduttrice mi sento una mascotte, ma Belen mi aiuta in tutto e per tutto durante la trasmissione. E con Alessio ci divertiamo come matti, mi racconta un sacco di barzellette". E Alessio Sakara: "Giulia ogni volta viene in camerino e mi controlla i vestiti per vedere se sono belli, puliti e stirati: si è messa in testa che vuole fare la mia stilista, è infinitamente dolce. Voglio troppo bene a questa ragazza". Martin Castrogiovanni adora il momento "Giovannino" mentre Alessio ammette: "Mi incanto a vedere il gioco di sguardi tra Maria e Sabrina".

Gli ascolti di Tu sì que vales

Il successo di Tu sì que vales è ormai una costante, anzi gli ascolti tv sono addirittura in crescita. Nell'ultima puntata, quella del 15 ottobre, hanno visto il programma 4.012.000 spettatori netti per il 27.9% di share. "Ballando con le stelle", che comunque continua a creare dinamiche e generare dibattito, è invece arrivato al 25% di share con 3.622.000 spettatori netti. In linea generale, entrambi gli show sembrano godere di ottima salute.