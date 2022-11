Tu Sì Que Vales è lo show più visto del sabato sera, Ballando con le stelle si difende bene Tu Sì Que Vales conquista gli ascolti del sabato sera, seguito a ruota da Ballando con le stelle di Milly Carlucci. I due show, come sempre, si contendono il primato del fine settimana.

A cura di Ilaria Costabile

La sfida del sabato sera è ormai conclamata e si disputa tra Rai1 che, ormai da anni, offre al pubblico della prima serata "Ballando con le stelle" presentato da Milly Carlucci e che porta sulla pista da ballo i nomi più disparati dello spettacolo italiano. Su Canale 5, invece, l'appuntamento è con la banda di "Tu Sì Que Vales", da Maria De Filippi a Sabrina Ferilli, con il trio Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti il divertimento è assicurato, tanto che si conferma il programma più visto dagli italiani, in cerca di spensieratezza e risate.

Il pubblico preferisce lo svago alle polemiche

Le dinamiche di Ballando con le stelle, sebbene diano un brio alla gara, non appassionano i telespettatori quanto le performance dello show Mediaset condotto da Belen Rodriguez. Lo scarto, sia in termini di share che in numero di telespettatori, sebbene non indichi un divario incolmabile, è comunque significativo per determinare l'interesse dei telespettatori, convogliato verso una certa tipologia di show piuttosto che un'altra.

Ascolti tv sabato 5 novembre 2022

Nella serata di ieri, sabato 5 novembre 2022, su Rai1 la puntata di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:17 alle 1:02, ha catturato l'attenzione di 3.782.000 spettatori arrivando al 25.1% di share (la divisione è Tutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:13, a 4.117.000 e il 21.5%). Su Canale5 Tú Sí Que Vales, dalle 21:20 alle 00:53, è stato la scelta di 4.418.000 spettatori arrivando ad uno share del 29%. Su Rai2 Blue Bloods è stato visto da 860.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Italia1 Cattivissimo me ha portato davanti al piccolo schermo 725.000 spettatori segnando il 4%. Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta ha segnato 783.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Pearl Harbor ha registrato 372.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7 Non è l’Arena Speciale ha segnato 424.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Tv8 Snowpiercer segna 150.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Scomparsa – Il Caso Ragusa è stato seguito da 172.000 spettatori (0.9%).