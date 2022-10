Tu sì que vales, Antonietta in finale: “Sul palco nonostante la malattia”, Sabrina Ferilli piange Antonietta Messina guadagna la finale di Tu sì que vales con una straordinaria esibizione. “Sono riuscita a cantare nonostante sia ammalata, il male vinto 13 anni fa è tornato ma la vita è bellissima e devo farcela ancora”, ha raccontato. Sabrina Ferilli si è sciolta in lacrime.

A cura di Stefania Rocco

Tu sì que vales guadagna una finalista nella puntata del 22 ottobre. Antonietta Messina, cantante amatoriale, si è esibita sul palco della trasmissione campionessa di ascolti della prima serata del sabato sera e ha conquistato i giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, oltre che il pubblico e sua presidentessa Sabrina Ferilli. A commuovere sono state la sua esibizione e le motivazioni della stessa:

Questa sera sono qui e per me è già una grande vittoria. Sono Antonietta, vengo da Roma Nord. Sto attraversando un periodo un po’ triste per la mia salute ma non ho voluto rinunciare. La notizia (della partecipazione a Tu sì que vales, ndr) è arrivata come un fulmine a ciel non proprio sereno e l’ho voluta accettare anche nelle mie condizioni. Ce la metterò tutta anche per lanciare un messaggio alle persone che stanno vivendo questa situazione. Non vorrei commuovermi tanto ma diciamo che è tornato il male che avevo già sconfitto 13 anni fa, e devo vincere di nuovo. Penso che non ci sia cosa migliore che combatterlo con la musica. Il brano che canterò questa sera è un inno alla vita, “La vita”.

La storia di Antonietta Messina: “Cantavo poi ho smesso per crescere i miei figli”

Antonietta ha raccontato di avere cominciato a cantare fin da quando era solo una bambina: “La vita è bella in ogni momento. Io cantavo fin da bambina, poi mi sono dedicata alla mia famiglia e cantavo per i parenti. A Tu sì que vales mi sono iscritta io ma non ci speravo. Mi è arrivata la telefonata mentre uscivo dal Sant’Andrea, sono in cura a Roma. Pensavo fosse uno scherzo e invece era vero. E poi credo fosse un segno perché era il giorno del mio compleanno. Al canto sono tornata a dedicarmi dopo avere cresciuto i miei figli, insieme a un gruppo. Cantavamo nelle piazze e alle sagre. Per me è stata una fatica enorme essere qui e riuscire a cantare, per un periodo non sono più riuscita a farlo. Tornare a cantare è stato bellissimo, almeno quello sono riuscita ancora a farlo”.

100 voti dal pubblico e giurati in piedi, Antonietta è finale

Di fronte alla votazione, Antonietta ha potuto toccare con mano il gradimento del pubblico nei suoi confronti. 100 voti per lei, pubblico in piedi e i giurati che l’hanno raggiunta sul palco per permetterle di diventare una finalista. “Non penso che le persone si siano alzate per quello che hai raccontato prima ma per come hai cantato. Hai scelto una canzone che, oltre a una potenza nella voce, richiedeva anche un’interpretazione e sei stata brava. Questa canzone dice anche delle parole importanti, dice che spesso non ci si accorge di quanto è bella la vita”, è stata la chiusura di Maria De Filippi. Sabrina Ferilli si è sciolta in lacrime: “La signora mi ha distrutta”.