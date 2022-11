“Dammi un bacio”, Giovannino sempre più vicino a Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales Giovannino sempre più vicino a Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales: il disturbatore prova a dare un bacio sulla guancia all’attrice, che rimane decisamente incredula.

A cura di Elisabetta Murina

Anche nella semifinale di Tu Si Que Vales, andata in onda il 12 novembre su Canale 5, torna Giovannino, il disturbatore da ormai due anni di Sabrina Ferilli. Questa volta il personaggio ha deciso di fare un ingresso in studio decisamente trionfale, con tanto di mantello e scettro, avvicinandosi in modo diretto all'attrice seduta in giuria e facendo "inchinare" Maria De Filippi e Rudi Zerbi. Dopo averla presa in giro, come ormai fa da due anni, ha provato a darle un bacio sulla guancia quasi in segno di affetto e simpatica. Ma l'attrice, sorpresa, si è subito allontanata tra le risate del pubblico e degli altri giudici.

"Dammi un bacio", Giovannino scherza con Sabrina Ferilli

Giovannino scende dalle scale dello studio di Tu Si Que Vales, in onda sabato 12 novembre su Canale5, con il suo mantello e uno scettro in mano. Il pubblico lo accoglie con grandi applausi e Maria De Filippi e Rudi Zerbi addirittura si inginocchiano scherzosamente. Il disturbatore dà loro il permesso di alzarsi, poi va da Sabrina Ferilli, ormai sua preferita. "La vuoi un pò della mia fama baby?", dice all'attrice. "Perché vieni da me se hai tutti questi amici?", ribatte lei. Giovannino allora si avvicina per darle un bacio sulla guancia ed esclama: "Me lo dai un bacio?"

La reazione di Sabrina Ferilli al "bacio" di Giovannino

L'attrice è rimasta senza parole davanti al gesto di intraprendenza di Giovannino e si è subito spostata dal tentativo di bacio, tra una risata e l'altra. Il disturbatore ha poi continuato offrendole il suo scettro: "Lo vuoi? Qua è tutto mio, tu stai in affitto. Fammi vedere come ti sta la fama". Sabrina ferill ha allora impugnaot lo scettro e si è alzata davanti al pubblico, ma Giovannino non ha avuto pietà: "Devi fare qualche casting, mangiare più cereali. Le faremo sapere".