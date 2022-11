Marco Mingardi è il vincitore di Tu sì que vales 2022 Oggi 19 novembre è andata in onda la finale di Tu sì que vales. A vincere l’edizione 2022 del talent show, aggiudicandosi il montepremi da 100 mila euro, è stato il cantante Marco Mingardi.

Sabato 19 novembre è andata in onda la finale di Tu sì que vales. A vincere l’edizione 2022 del talent show, aggiudicandosi il montepremi da 100 mila euro, è stato il cantante Marco Mingarsi che è risultato essere il più votato. Pubblico impazzito per una inaspettata performance di ballo di Maria De Filippi che ha sfilato e ballato travestita da Giovannino, l’ormai celebre disturbatore di Sabrina Ferilli. La finale di Tu sì que vales, diversamente dalle puntate precedenti, è stata trasmessa in diretta per dare la possibilità al pubblico a casa di votare per il proprio preferito.

I finalisti di Tu sì que vales

A sfidarsi per la vittoria nel corso della finale di Tu sì que vales sono stati 16 finalisti: Antonietta Messina (cantante), Arte Algo (acrobati), Diego Gastaldi (atleta inventore), Die Mobiles (gruppo teatrale che crea giochi con le ombre), Doma e Roman (acrobati, padre e figlio), Fiammetta Orsini e Francesca Prini (pole dancers), Hunter Howell (pilota di monoruota), Erika Lemay (ballerina aerea), James (mentalista), Buy Mio (fachiro), The Lads (ginnasti), Trygve Wakenshaw (mimo comico), Yelizaveta Krutikova (acrobata aerea) e il vincitore Marco Mingardi.

Il vincitore della Scuderia Scotti è Giovanni Lepori

A contendersi la vittoria della Scuderia Scotti sono stati i ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori e il cantante Roberto Maurici. Ad alzare la coppa del vincitore è stato Giovanni, le cui esibizioni aveva già incontrato il "favore" di Maria De Filippi. Comica gag appena dopo l'elezione del vincitore: Giovanni, pur non ricordando il nome della conduttrice, ha chiesto di poter essere invitato a Uomini e Donne. "Ma certo", ha acconsentito Maria, "Ma per venire devi essere single, devi mollare la 36enne". Incomprensibile la risposta di Lepori: "La 36enne è di origine romena, vengo e la faccio ingelosire".