Chi sono i finalisti di Tu Si Que Vales 2022: i dodici concorrenti scelti dalla giuria La semifinale di Tu Si Que Vales, andata in onda ieri sera sabato 12 novembre, ha deciso quali concorrenti si esibiranno sul palco della finale: sono stati scelti i 12 talenti, ecco chi sono.

A cura di Gaia Martino

Tu Si Que Vales è in dirittura d'arrivo: il prossimo sabato, 19 novembre, è in programma la finale della nona edizione dello show. Ieri sera sono stati scelti i concorrenti che hanno conquistato il pass per l'ultimissima puntata: per quest'anno TSQV ha deciso di ammettere in finale due concorrenti in più rispetto al passato, 12 talenti hanno ottenuto i voti favorevoli di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari uniti al 100% della giuria popolare capitanata da Sabrina Ferrilli e agli esiti delle sfide giocate durante la serata. La puntata di ieri sera ha regalato inoltre sorprese, momenti di tensione e di commozione: Gerry Scotti non ha trattenuto le lacrime nel ricordare Piero Sonaglia, storico assistente di studio dello show morto lo scorso 2 aprile.

Chi sono i finalisti di Tu Si Que Vales 2022

I finalisti di Tu Si Que Vales 2022 sono dodici. Grazie all'approvazione dei giudici e della giuria popolare hanno ottenuto il pass per l'ambita finale, in programma per sabato 19 novembre, i seguenti concorrenti:

Dima e Roman, padre e figlio acrobati

Die Mobiles, gruppo teatrale che gioca con le ombre

The Lads, ex ginnasti

Antonietta Messina, cantante

Hunter Howell, pilota di monoruota

Arte Algo, acrobati

Fiammetta Orsini e Francesca Prini, pole dancers

Diego Gastaldi, atleta inventore

Trygve Wakenshaw, mimo comico

James, mentalista

Muy Moi, fachiro

Yelizaveta Krutikova, acrobata aerea

Anche per il talent interno a Tu Si Que Vales, Scuderia Scotti, si avvicina il momento della finale: Gerry Scotti ha scelto i tre concorrenti da far esibire nell'ultima puntata. I due ballerini Valter La Mantia e Giovanni Lepori e il cantante Roberto Maurici sono i finalisti.

Il premio per il vincitore

Dopo la vittoria del coreografo francese Sadeck della scorsa edizione, Tu Si Que Vales presto decreterà un nuovo vincitore tra i 12 concorrenti arrivati in finale. Soltanto uno di loro conquisterà il montepremi previsto che ammonta a 100 mila euro.