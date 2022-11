Le anticipazioni della nona puntata di Amici: “Scelti gli allievi per la finale di Tu Si Que Vales” Le anticipazioni della nona puntata di Amici di Maria De Filippi registrata oggi, in programma per domenica 13 novembre nel pomeridiano di Canale 5, rivelate da Amici News: “Scelti gli allievi per la finale di Tu Si Que Vales”, chi saranno gli ospiti.

A cura di Gaia Martino

Oggi, giovedì 10 novembre, negli studi Elios è stata registrata la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi 2022 che andrà in onda domenica 13 novembre, nel pomeridiano di Canale 5. Sorprese per gli allievi, ospiti speciali e nuove sfide: sarebbero stati scelti gli allievi che si esibiranno nella finale di Tu Si Que Vales, in programma per sabato 19 novembre. Una puntata amara per Niveo, e particolare per la ballerina Claudia: in studio sarebbe entrato il suo ex per la dimostrazione di una coreografia.

Cosa succederà nella puntata di Amici 22 domenica 13 novembre

Nella puntata di Amici 22 registrata oggi e che andrà in onda domenica 13 novembre, due allievi avrebbero conquistato la possibilità di esibirsi sul palco della finale di Tu Si Que Vales. Stando a quanto riportato da Amici News, avrebbero vinto Aaron per il canto e Gianmarco per il ballo. Il cantante si sarebbe classificato dunque primo, con 9 come punteggio: ultimo invece Niveo che dopo l'esito sarebbe scoppiato in lacrime. Lorella Cuccarini gli avrebbe chiesto maggiore impegno, altrimenti potrebbe sospendergli la maglia. In settimana dovrebbero uscire su tutte le piattaforme i nuovi inediti, quelli di Aaron, Piccolo G e Niveo.

Per quanto riguarda il ballo, Gianmarco ha conquistato la vetta con 9.5 come punteggio: Ramon invece sarebbe arrivato ultimo con appena la sufficienza. Nella gara improvvisazione c'è stata una sorpresa per Claudia: la dimostrazione di una coreografia l'ha svolta Samuele, ex allievo di Amici nonché ex fidanzato della ballerina.

Gli ospiti della puntata

Ospiti speciali per la nuova puntata del talent show: oltre Alessandra Amoroso che dovrebbe presentare il nuovo singolo intitolato Notti blu, anche due ex amati allievi, Albe e LDA. In studio, stando alle anticipazioni, anche Giorgia, la celebre cantante che ha presentato il brano Normale. Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash sarebbero i giudici dell'appuntamento, per Wax invece sarebbe arrivata una "dolce sorpresa" da Belen Rodriguez.