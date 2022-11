Teo Mammucari sospeso in aria a Tu Si Que Vales: “Mi gira la testa, che ansia” Teo Mammucari è stato coinvolto in una delle esibizioni della semifinale di Tu Si Que Vales: due concorrenti lo hanno sollevato in aria usando solo la forza della loro mascella e l’hanno poi fatto girare. “Mamma che ansia, mi gira la testa”, ha urlato mentre era sospeso.

A cura di Elisabetta Murina

Teo Mammucari è stato coinvolto in una delle esibizioni della semifinale di Tu Si Que Vales, andata in onda sabato 12 novembre su Canale 5. A renderlo partecipe della loro performance sono stati i The Shadows, una coppia di ragazzi che ha dato prova di grande forza fisica e talento. Il giudice è stato letteralmente sollevato in aria e ha girato su se stesso, urlando spaventato davanti al pubblico.

L'esibizione dei The Shadows a Tu Si Que Vales

I concorrenti dello show si sono esibiti in una performance che ha subito conquistato il pubblico: appesi a della corde si sono sollevati da terra usando la forza della mascella e hanno dato vita poi a una serie di volteggi e capriole a 6 metri di altezza. Una prova di fiducia reciproca e anche di grande forza fisica, che ha tenuto con il fiato sospeso i giudici. I due ragazzi si chiamano The Shadows e sono argentini, hanno rispettivamente 32 e 38 anni: "Eravamo ginnasti, mano a mano siamo diventati parte della squadra nazionale di Cuba e abbiamo iniziato a usare questa parte del morso da quando eravamo piccoli, si fa con muscoli che già esistono".

Teo Mammucari sospeso in aria

I due concorrenti hanno poi coinvolto Teo Mammucari nella loro esibizione. Inizialmente esitante, il giudice ha raccontato di aver fatto parte del circo per due anni come trapezzista quando era un ragazzo. I The Shadows l'hanno poi invitato a non muoversi per evitare complicazioni. "Mamma mia che ansia", ha confessato Mammucari, che poi si è lasciato sollevare in aria solo con la forza della mascella di uno dei due concorrenti. E ha poi gridato, una volta staccato dal suolo: "Non mi girare, mi gira la testa, aiuto". Nel frattempo gli altri giudici, Rudi Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti hanno commentato tra le risate l'esibizione improvvisata del loro collega.