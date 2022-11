Belen finge l’orgasmo in diretta a Le Iene, Teo Mammucari la prende in giro: “Sembri una capretta” Dopo un servizio incentrato sul piacere femminile, Belèn Rodriguez a Le Iene ha finto un orgasmo in diretta. La finzione, però, ha scatenato la battuta di Teo Mammucari che ha preso in giro la modella argentina.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata de Le Iene in onda martedì 22 novembre è andato in onda un servizio piuttosto particolare, riguardante il piacere femminile, firmato da Veronica Ruggeri. In questa occasione, Belén Rodriguez non ha perso occasione per scherzare con Teo Mammucari sull'argomento e, come giù era successo in passato durante la trasmissione, ha finto un orgasmo in diretta tv.

Belén e il finto orgasmo in tv

Il servizio era incentrato su un nuovo sex toy, venduto in America, che attraverso una doppia stimolazione garantirebbe alle donne di raggiungere il massimo del piacere in trenta secondi. Nove influencer sono state contattate per testare il giochino, ma non tutte sono rimaste soddisfatte dall'esito della prova. Una volta ritornati in studio dopo la messa in onda del servizio, la modella argentina non ha potuto fare a meno di commentare e, quindi, scherzando, ha emesso dei gemiti in diretta scatenando la reazione di Mammucari che le dice: "Sei falsissima, sei finta. Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo…ah! Uh! E invece…Sembravi una mucca che fa la cacc. su un sasso. Una cosa brutta, una capretta”. Belen, divertita, ha risposto dicendo: “Ma questa è una finzione. Poi si fa diversamente, no?"

Belen aveva già parlato di autoerotismo a Le Iene

La conduttrice aveva parlato in prima persona di piacere femminile in tv, soffermandosi in modo particolare sull'autoerotismo e sul tabù che ancora aleggia sulla questione e che condiziona molte donne. In quell'occasione, la Rodriguez aveva detto: "Ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Anche le donne si masturbano, finalmente si può dire. Perché ultimamente non si può dire più un tubo". La modella, poi, ci era ritornata in un secondo momento, sottolineando come fosse liberatorio poter parlare di certe pratiche in televisione e, a proposito di piacere femminile aveva aggiunto: "È bellissimo non devi fingere".