Belen Rodriguez confessa: “Ogni tanto faccio autoerotismo, finalmente lo posso dire” “Ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Anche le donne si masturbano, finalmente si può dire”. Così parlò Belen Rodriguez a Le Iene.

Nell'ultima puntata de Le Iene, Belen Rodriguez ha parlato apertamente di masturbazione. Tutti i giornali usano la parola "sdoganare" per quello che si considera ancora come un argomento tabù. Ma può l'autoerotismo, nell'Anno Domini 2022, essere ancora considerato un argomento che causa rossore e comporta l'abuso di termini pesanti che si usano per la merce durante i controlli alle frontiere? E, infatti, la stessa Belen chiarisce: "Non c'è niente di male. Si può dire anche in televisione".

La dichiarazione sulla masturbazione

Belen Rodriguez ha raccontato la sua esperienza con il suo corpo come commento a un servizio di Stefano Corti, dedicato proprio alla vita sessuale di alcune coppie di personaggi famosi: "Io ogni tanto faccio dell'autoerotismo. Non c'è niente di male anche altre donne lo fanno". Il servizio di Stefano Corti partiva dalla notizia del contratto prematrimoniale che è stato stipulato da Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due, infatti, hanno messo nero su bianco l'obbligo di fare sesso quattro volte a settimana.

Ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Anche le donne si masturbano, finalmente si può dire. Perché ultimamente non si può dire più un tubo. Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo. Ti dirò di più non solo le donne si masturbano, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti.

Le confessioni dei famosi sul sesso

Nel servizio di Stefano Corti sono state ascoltate le confessioni piccanti e private di coppie tra le quali Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti. Tra le domande a cui hanno risposto i vip anche questioni più private come la lunghezza del pene del proprio partner. Sulla masturbazione hanno quasi risposto tutti sì, meno Carmen Russo anche se Enzo Paolo Turchi ha scherzato: "Hai fatto il Grande Fratello, come hai fatto a non farlo?".