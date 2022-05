Belen Rodriguez torna sulla barca di Stefano De Martino, un weekend all’insegna dell’amore Belen Rodriguez torna sulla barca di Stefano De Martino, dopo quasi due anni che non la si vedeva a bordo. I due hanno trascorso il primo wekeend di maggio a Napoli, confermando ancora una volta un inequivocabile ritorno di fiamma.

A cura di Ilaria Costabile

Foto di Chi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ormai, non si nascondono più. I due sono stati beccati insieme più di una volta in questi ultimi mesi e sembra che anche stavolta il ritorno di fiamma sia ufficiale, come confermerebbero le foto del settimanale Chi, dove i due sono stati beccati in barca al largo di Capri, durante lo scorso weekend. Belli, complici e sempre più vicini, il ballerino e la showgirl si godono qualche ora di sole in assenza di Santiago, in compagnia dei nonni, insieme alla piccola Luna Marì.

Gli scatti in barca

Era dal 2020 che la conduttrice de Le Iene non saliva a bordo della barca del giudice di Amici, che in tutto questo periodo si è divertito ad usarla per scorribande in amicizia o gite con il figlio Santiago, ma nulla che potesse far pensare ad una nuova frequentazione, sebbene non siano mancati i gossip a riguardo. L'ennesimo ritorno, pur non essendo stato ufficializzato dai due, è ormai cosa fatta, con la showgirl serena e spensierata accanto a suo marito, con il quale scambia sguardi d'intesa, si intrattiene scattando qualche foto e sorride sorseggiando un bicchiere di vino bianco. I due sono stati accompagnati nel loro tour nel Golfo di Napoli, da una coppia di amici, come si vede anche nelle foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini.

Weekend romantici in giro per l'Italia

Tutto farebbe pensare, quindi, ad un ritorno d'amore da valutare con estrema cautela, visti i trascorsi di entrambi e considerando che i due si sarebbero riavvicinati ancor di più dopo la definitiva rottura di Belen Rodriguez con Antonino Spinalbese, il padre della sua secondogenita. La coppia era stata beccata insieme anche durante le vacanze di Pasqua, trascorse lontano da Milano, all'isola di Albarella, insieme al piccolo Santiago. Entrambi non si sono voluti sbilanciare in merito ad un possibile e definitivo riavvicinamento, tanto che i commenti rilasciati finora in merito alle domande che, in queste settimane, gli sono state rivolte, sono stati piuttosto scherzosi, lasciando intendere che al netto di futuri desideri probabilmente sono i primi a godersi questo ritorno di fiamma senza progettare nulla, ma giorno dopo giorno.