Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per il Primo Maggio, il romantico weekend a Napoli Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno trascorso insieme il fine settimana del Primo Maggio, senza il piccolo Santiago. I due si sono concessi una gita in barca nel Golfo di Napoli e sono stati avvistati a pranzo in un romantico ristorante vista mare.

A cura di Elisabetta Murina

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati ancora insieme. Dopo il weekend di Pasqua trascorso sull'Isola di Albarella, lontano dal caos cittadino, l'ex ballerino e la showgirl argentina hanno scelto di stare uno accanto all'altra anche in occasione del Primo Maggio. A dimostrarlo, ancora una volta, i social. Che sia davvero ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino a pranzo insieme

Questa volta l'ex (o forse attuale) coppia ha scelto Napoli, la città d'origine di De Martino, per trascorrere il fine settimana del Primo Maggio. I due, genitori del piccolo Santiago, hanno pranzato insieme nel romantico ristorante Rosiello, affacciato sul mare. A "tradirli" sono stati alcuni scatti pubblicati sui social, ma non da loro. Questa volta è "colpa" del profilo social del ristorante, che ha diffuso alcune foto che li ritraevano insieme, anche se non è dato sapere se fosse un pranzo "di coppia" o al tavolo fossero presenti altri invitati. È probabile, sempre stando alle foto, che con loro ci fosse anche Emanuele Filiberto. Quel che è certo è che Belen e Stefano sono stati insieme anche nella giornata del Primo Maggio, senza Santiago e la piccola Luna Marì (la figlia che la showgirl ha avuto con l'ex fidanzato Antonino Spinalbese), rimasti a casa con i nonni.

(A sinistra un video diffuso dall’influencer Deianira Marzano che ritrae Stefano e Belen Insieme, a destra una loro foto dal profilo del Ristorante Rosiello)

La gita in barca nel Golfo di Napoli

Non solo un romantico pranzo vista mare: ieri, sabato 30 aprile, Stefano e Belen si sono concessi una gita in barca nelle acque del Golfo di Napoli, a bordo dello yacht di proprietà dello stesso conduttore e che porta il nome di loro figlio, Santiago. A testimoniare il tutto i social: i due hanno condiviso alcune storie sui rispettivi profili Instagram che non hanno lasciato spazio a dubbi. Tuttavia, anche se il luogo è in modo inequivocabile lo stesso, loro hanno preferito "nascondersi" e non mostrarsi mai insieme nello stesso scatto. Che sia una strategia per non dare troppo nell'occhio?

