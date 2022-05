Belen ritorna a parlare di autoerotismo in tv: “È una figata, non devi fingere orgasmi” Belen Rodriguez torna a parlare di autoerotismo in tv, elogiandone i benefici e sdoganando ancora una volta quello che per molti sembra essere un argomento tabù.

A cura di Ilaria Costabile

Belen Rodriguez è tornata a parlare di autoerotismo in televisione, durante la puntata di mercoledì 18 maggio de Le Iene. La showgirl, dopo un servizio in cui si è chiesto ad alcune coppie di personaggi famosi di parlare delle loro abitudini sotto le lenzuola, ha commentato il momento in cui viene chiesto loro se soddisfano i loro piaceri anche in solitaria e a questo proposito è tornata ad elencare i lati positivi di questa abitudine.

Le parole di Belen Rodriguez

"Non ti devi sbattere più di tanto. Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una figata, lo dico sul serio!" è così, quindi, che Belen Rodriguez compie un vero e proprio elogio dell'autoerotismo in televisione, in prima serata su Italia 1, sdoganando uno dei tabù più radicati nella nostra cultura, che riguarda le donne e la sessualità. Insomma, secondo la modella argentina ci sarebbero non pochi vantaggi, anche pratici nel concedersi qualche momento di piacere solo per sé, toccando anche il tasto dolente dell'orgasmo che durante un amplesso può non arrivare.

La prima confessione della showgirl

Argomento che in realtà era già stato affrontato dalla conduttrice in una precedente puntata e che aveva fatto particolare scalpore. Belen Rodriguez, infatti, aveva dichiarato: "Ogni tanto faccio autoerotismo, finalmente lo posso dire in televisione". Una confessione che aveva spiazzato molti per la semplicità con la quale era avvenuta e che arrivava, anche in quell'occasione, a seguito del servizio firmato da Stefano Corti, di cui nella serata del 18 maggio è andata in onda una seconda parte, nato a seguito dell'accordo prematrimoniale firmato da Ben Affleck e Jennifer Lopez con cui i due divi stabilivano anche la frequenza con cui consumare rapporti sessuali durante il loro matrimonio.