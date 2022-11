Nella finale di Tu sì que vales, Maria De Filippi balla travestita da Giovannino “Numero” di Maria De Filippi che, nella finale di Tu sì que vales, ha improvvisato una sfilata mentre, travestita dal simpatico Giovannino, balla sulle note di Beat it.

A cura di Stefania Rocco

Durante la finale di Tu sì que vales, edizione 2022, Maria De Filippi si prende la scena improvvisando una sfilata sulle note di Beat it di Michael Jackson. Caratteristica di non poco conto, la conduttrice ha ballato e sfilato travestita da Giovannino, personaggio chiave di questa stagione del talent show condotto da Belén Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Due sono i giurati del programma che hanno partecipato alla performance: Maria, come già anticipato, e Rudy Zerbi. I colleghi Gerry Scotti, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli hanno preferito restare fermi sulle proprie poltrone.

L’esibizione di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli resta “freezata”

L’inaosettata esibizione di Maria De Filippi, e soprattutto il suo travestimento, hanno sorpreso il pubblico a casa ma soprattutto Sabrina Ferilli che ha osservato “freezata” la performance dell’amica, prima di commentare divertita: "Ma è Maria? No! Si è impazzita". Quel numero inaspettato ha vagamente ricordato gli inizi della carriera della conduttrice che, anni fa, era solita inserire qualche coreografia all’interno delle sue trasmissioni, accompagnata dal ballerino e coreografo Kledi Kadiu.

Chi è Giovannino, il disturbatore di Tu sì que vales

Ma chi si nasconde sotto la maschera di Giovannino, il disturbatore di Sabrina Ferilli a Tu sì que vales? A celarsi sotto l’ormai popolare mantello rosso è Giovanni Iovino, attore e cabarettista originario di Napoli. Iovino ha 26 anni e una lunga esperienza da animatore da villaggio turistico alle spalle. Recente è il salto nel mondo del cinema e della televisione. II suoi ruoli più importanti sono quello ottenuto nel film Napoli velata di Ferzan Ozpetek e quello che lo ha visto recitare nel film Pinocchio di Matteo Garrone, dove interpretava la maschera di Pulcinella.