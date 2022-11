Tu Si Que Vales chiude in bellezza, la finale è stata vista da più di 4milioni di spettatori Tu Si Que Vales ha conquistato gli ascolti tv nella serata di sabato 19 novembre: la finale, che ha eletto il cantante Marco Mingardi come vincitore di questa edizione, è stata vista da oltre 4milioni di spettatori pari a uno share del 28.9%.

A cura di Elisabetta Murina

La finale di Tu Si Que Vales ha conquistato i telespettatori nella serata di sabato 19 novembre. L'ultima puntata dello show di Canale 5, che ha decretato Marco Mingardi come vincitore, è stata vista da 4milioni di spettatori pari al 28.9% di share. Al secondo posto il settimo appuntamento di Ballando con le Stelle, che ha raggiunto più di 3milioni e mezzo di spettatori pari al 25.2% di share.

La vittoria di Tu Si Que Vales

Tu si Que Vales ha chiuso un bellezza la stagione, confermandosi un programma che intrattiene e appassiona milioni di spettatori. Lo show di Canale 5 con Gerry Scotti, Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Rudi Zerbi in giuria ha decretato il vincitore di questa edizione: Marco Mingardi. Il cantante si è aggiudicato il montepremi da 100mila euro ed è risultato il preferito dal pubblico. Lo stesso pubblico che ha premiato il programma come il più visto nella serata di sabato 19 novembre, con un totale di 4.012.000 spettatori pari al 28.9% di share. Ottimi risultati anche per la settima puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1 e condotta da Milly Carlucci, che ha conquistato 3.817.000 spettatori pari al 25.2% di share. A essere eliminata definitivamente dallo show è stata la coppia formata da Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, e Anastasia Kuzmina, che ha perso allo spareggio finale.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 il Tennis con gli ATP Finals ha catturato l’attenzione di 462.000 spettatori (2.4% di share). Su Italia1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo ha intrattenuto 798.000 spettatori con 4.3% di share. Su Rai3, diretto da Paolo Sorrentino, Sei Pezzi Facili – Il Teatro di Mattia Torre si è fermato a 567.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Su Rete4 …Continuavo a Chiamarlo Trinità è stato visto da 1.079.000 spettatori con il 6.% di share. Su La7 Men of Honor ha interessato 334.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Creed – Nato per Combattere è stato seguito da 242.000 spettatori con l’1.3% di share.