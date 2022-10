Tu Si Que Vales batte ancora Ballando con le Stelle agli ascolti tv del sabato sera È Tu Si Que Vales a vincere gli ascolti tv di sabato 15 ottobre. Lo show di Canale 5 ha raggiunto più di 4milioni di spettatori con uno share pari al 27.9%, battendo Ballando con le Stelle di Milly Carlucci che invece si è fermato 3.622.000 spettatori pari al 25% di share.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tu Si Que Vales ha conquistato il sabato sera. Lo show di Canale 5 con Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Teo Mammucari ha vinto agli ascolti tv del 15 ottobre raggiungendo oltre 4milioni di spettatori, pari al 27.9% di share. Al secondo posto, un altro show che da diversi anni è protagonista della fascia serale del sabato: Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci, giunto alla sua 17esima edizione, ha conquistato 3.622.000 spettatori pari al 25% di share.

Tu Si Que Vales vince agli ascolti tv

A sfidarsi, in fatto di ascolti, per conquistare il sabato sera sono stati Tu Si Que Vales e Ballando con le Stelle 2022. Quest'ultimo, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1, è arrivato alla seconda puntata che ha visto l'eliminazione della coppia formata da Marta Flavi e Simone Arena, la prima di quest'anno a dover lasciare lo show. L'appuntamento è stato visto complessivamente da 3.622.000 spettatori pari al 25% di share. Un gradino sopra è quello raggiunto da Tu Si Que Vales, che è arrivato a 4.012.000 spettatori con uno share del 27.9%, migliorando anche il risultato della settimana scorsa, con l'appuntamento del 9 ottobre.

Gli ascolti di sabato 15 ottobre sulle altre reti generaliste

Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 704.000 spettatori (3.9% share). Su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 704.000 spettatori pari al 4%, mentre su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo Pianeta parte da 774.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Oridinary Love in prima tv totalizza un a.m. di 313.000 spettatori (1.8%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 826.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Il paziente inglese sigla 165.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 La leggenda degli uomini straordinari segna 208.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Mafia Connection è seguito da 222.000 spettatori (1.2%).